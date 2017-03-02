Yemek yedikten sonra Ã§ay keyfi yapmayÄ±n

Ã‡ay ve kahve tÃ¼ketimi Ã¶zellikle demir eksikliÄŸine neden olduÄŸu iÃ§in kansÄ±zlÄ±k yaÅŸayan kiÅŸiler bu iÃ§ecekleri tÃ¼ketirken dikkat etmeli.

Demir eksikliÄŸi kadÄ±nlarda daha çok hamilelik döneminde, çocuklarda ise büyüme çaÄŸÄ±nda ortaya çÄ±kmaktadÄ±r. Uzmanlar yemeklerden sonra içilen çay ve kahvenin tükettiÄŸimiz besinden alÄ±nan demirin emilimini azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Çay, kahve içerisindeki bulunan bazÄ± maddeler, demir emilimini yarÄ± yarÄ±ya azalttÄ±ÄŸÄ± için yemeklerin hemen ardÄ±ndan içilen çay ve kahve alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±z saÄŸlÄ±mÄ±z için tehlike arz edebilir. Bu nedenle kansÄ±zlÄ±k problemi yaÅŸayan kiÅŸilerde bu içeceklerin dikkatle tüketilmesi gerekir.