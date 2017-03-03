TÃ¼p bebek tedavisi kaÃ§ gÃ¼n sÃ¼rer

Anne adayÄ±nÄ±n hem fallop borusu tÄ±kalÄ± veya yoksa, ciddi endometriyozdan mustaripse veya erkek eÅŸin sperm sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k, aÃ§Ä±klanamayan infertilite veya fallop tÃ¼plerinin dÄ±ÅŸ kÄ±smÄ±nda dÃ¶llenmenin gerÃ§ekleÅŸmediÄŸi herhangi bir baÅŸka nedeni varsa tÃ¼p bebek tedavisi uygulanabilir.

Tüp bebek tedavisi kime uygulanÄ±r? Tüp bebek tedavisi kaç gün sürer? Tüp bebek tedavisi, sperm ve yumurtalarÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ±, laboratuvarda döllendiÄŸi IVF iÅŸlemi için baÅŸka bir isimdir ve ortaya çÄ±kan saÄŸlÄ±klÄ± embriyo daha sonra uterusa aktarÄ±lÄ±r.

Tüp bebek tedavisi kime uygulanÄ±r?

Anne adayÄ±nÄ±n hem fallop borusu tÄ±kalÄ± veya yoksa, ciddi endometriyozdan mustaripse veya erkek eÅŸin sperm sayÄ±sÄ±nÄ±n düÅŸük, açÄ±klanamayan infertilite veya fallop tüplerinin dÄ±ÅŸ kÄ±smÄ±nda döllenmenin gerçekleÅŸmediÄŸi herhangi bir baÅŸka nedeni varsa tüp bebek tedavisi uygulanabilir.

Tüp bebek tedavisi kime uygulanÄ±r?

Öncelikle bazÄ± doÄŸurganlÄ±k ilaçlarÄ± yumurta üretimini artÄ±rmak için kadÄ±n ortaklara reçete edilir. Yumurtalar üretildiÄŸinde, sonografi kÄ±lavuzluÄŸunda ince iÄŸne yardÄ±mÄ±yla yumurtalÄ±klarÄ±ndan alÄ±nÄ±r ve tüpün içine benzer bir ortamda bir çanakta tutulur. Daha sonra en kaliteli spermler (erkek partner tarafÄ±ndan verilir) yumurta ile birleÅŸtirilir (gübrelen yumurtayÄ± Blastocyst transferine kadar 5 gün süreyle saklayabiliriz) ve inkübatör adÄ± verilen bir makineye yerleÅŸtirilir.

Peki, tüp bebek tedavisi kaç gün sürer ?

Tüp bebek tedavisi yaklaÅŸÄ±k olarak bir ayda tamamlanmaktadÄ±r. Bu aÅŸamada ameliyat olmadÄ±ÄŸÄ± için hastanede kalmaya gerek kalmaz. Anestezi uzmanÄ±, tÄ±bbi geçmiÅŸinizi inceleyecek ve prosedürün baÅŸlamasÄ±ndan önce alacaÄŸÄ±nÄ±z intravenöz sÄ±vÄ±yÄ± uyku uyarma amacÄ±yla uygulayacaktÄ±r. Sperm elde edilmesi: Yeni bir sperm örneÄŸi kullanÄ±yorsanÄ±z, bir laboratuvar teknisyeni numuneyi kabul edecektir. DondurulmuÅŸ bir sperm örneÄŸi kullanÄ±yorsanÄ±z, teknisyen bu ayrÄ±ntÄ±larÄ± sizinle doÄŸrulayacaktÄ±r. Androloji laboratuarÄ±mÄ±z, spermleri yÄ±kayÄ±p hazÄ±rlar, böylece en saÄŸlÄ±klÄ± sperm dölleme için yumurta ile bir araya getirilir (doktor yumurta alÄ±mÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdikten sonra). YumurtalarÄ±n Elde Edilmesi: YumurtanÄ±n alÄ±nmasÄ± yaklaÅŸÄ±k 20-30 dakika sürer. Prosedür sÄ±rasÄ±nda doktor, her yumurta içeren sÄ±vÄ±yÄ± çÄ±karmak için her yumurta içine bir iÄŸne yönlendirir. Doktor, iÄŸne ile nereye rehberlik edileceÄŸini görmek için prosedür sÄ±rasÄ±nda ultrason kullanÄ±r.

Yumurtlama alÄ±ndÄ±ktan sonra, embriyoloji uzmanÄ± yumurta ve spermleri sÄ±ralayacak ve hazÄ±rlayacaktÄ±r. Döllenmenin gerçekleÅŸebileceÄŸi iki yol vardÄ±r: konvensiyonel inseminasyon veya intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI). Doktor sperm kalitesine dayalÄ± olarak hangi yöntemi kullanacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± sizinle görüÅŸecek; Bu geleneksel olarak önceden planlanmÄ±ÅŸtÄ±r. BazÄ± durumlarda, embriyolog geleneksel tohumlamanÄ±n semen parametrelerinin karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görebilir, bu yüzden en iyi baÅŸarÄ± ÅŸansÄ±nÄ± üretmek için ICSI'ye geçmeyi önerecektir.

Ziyaretler ne sÄ±klÄ±kta yapÄ±lÄ±r?

Tüp bebek tedavisi çoÄŸunlukla döngünün 21. gününden itibaren baÅŸlar (ilk ziyaret). Doktor da size 15-20 gün boyunca bir paket subkutan enjeksiyon yaparsa veya size bir enjeksiyon yapÄ±p 15 gün sonra sizi arayabilir. 15/20 gün sonra (ikinci ziyaret), uterus astar ve yumurtalÄ±klarÄ±n durumunu görmek için bir sonografi ve kan testi yapÄ±lÄ±r. Doktor, 10-12 gün boyunca devam eden Gonadotropinler adÄ± verilen ikinci enjeksiyon grubunu baÅŸlatÄ±r.

Ä°kinci protokolde: Hekim, gerçek tedavi döngüsünden önce 21 gün boyunca bir Oral kontraseptif önermektedir. Adet döngüsünün ikinci gününden itibaren Gonadotropin enjeksiyonlarÄ±nÄ± baÅŸlatÄ±r. Genellikle 10-12 gün sürer.

7/8 gün sonra yumurta içeren folliküllerin büyümesi için sonografi ve kan testleri (gerekirse) baÅŸlar. Yumurtalar olgunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda hCG enjekte edilir ve 36-38 saat sonra yumurta alÄ±nÄ±r. YumurtalarÄ±n alÄ±nmasÄ± anestezi altÄ±nda yapÄ±lÄ±r (dolayÄ±sÄ±yla aÄŸrÄ± yoktur) ve normal olarak 5-10 dakika sürer.

Semen örneÄŸi erkek partnerden alÄ±nÄ±r ve spermler hazÄ±rlanÄ±r. Çiftin genellikle 2-3 saat sonra gitmesine izin verilir. 3-5 gün sonra, çiftten aÄŸrÄ±sÄ±z bir prosedür olan embriyo transferi için rapor vermeleri istenir. KadÄ±n partner 2-3 saat dinlenmeli ve bir kaç gün aÄŸÄ±r iÅŸlerde bulunmamalÄ±dÄ±r.

Buna ek olarak, anne adayÄ± yumurta alÄ±nmasÄ±ndan itibaren ve gebelik testi bitene kadar progesteron için enjeksiyon veya vajinal kapsül verilir ve embriyo transferi yapÄ±ldÄ±ktan sonra 12-14 gün sonra kan testi veya beta hCG için idrar testi uygulanÄ±r. Åžu anda, embriyo transferi baÅŸÄ±na 21-30 yaÅŸ için% 65, 31-35 yaÅŸ için% 42.5 ve 36-38 yaÅŸ için% 22.1 oranÄ±nda bir gebelik oranlarÄ± söz konusudur. Genel olarak eve götürme bebek oranÄ±, embriyo transferi baÅŸÄ±na yaklaÅŸÄ±k% 38.3'tür.

Kaynak: http://www.dogufertil.com/