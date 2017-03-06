Yeni aÄŸrÄ± kesicilerin yan etkisi olmayacak

Alman bilim adamlarÄ±, tehlikeli yan etkilere sahip morfin benzeri opioid tÃ¼revi aÄŸrÄ± kesicilere alternatif yeni bir ilaÃ§ geliÅŸtirmeyi baÅŸardÄ±
SonuçlarÄ± "Science" dergisinde yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rmaya göre, Berlin Charite Üniversite Hastanesinden bilim adamlarÄ± tarafÄ±ndan bulunan yöntemle üretilecek aÄŸrÄ± kesicilerin, saÄŸlam dokular üzerinde herhangi tahrip edici etkisi olmayacak.
BilgisayarlÄ± simülasyon yöntemiyle aÄŸrÄ± kesicilerin, sinir sisteminde baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± opioid reseptörleri üzerindeki etkileÅŸimlerini inceleyen araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, hayvanlar üzerinde denenen yeni yöntemin hasarlÄ± hücrelerde önemli ölçüde aÄŸrÄ± giderici etki gösterdiÄŸi halde saÄŸlam dokulara herhangi bir zarar vermediÄŸini ortaya koydu.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, morfin benzeri yeni moleküllerin, genellikle cerrahi giriÅŸim sonrasÄ± doku iltihaplanmalarÄ±, sinir hasarlarÄ±, eklem aÄŸrÄ±larÄ± ve kanser kaynaklÄ± dayanÄ±lmaz aÄŸrÄ±larda kullanÄ±lan opioid türevi ilaçlarÄ±n tehlikeli yan etkilerini göstermeden aynÄ± aÄŸrÄ± giderici etkiyi üretmesinin önemli bir geliÅŸme olduÄŸuna dikkati çekti.
ÇalÄ±ÅŸmanÄ±n öncülerinden Dr. Viola Spahn ve Dr. Giovanna Del Vecchio, opioidlerin aksine yeni NFEPP tipi aÄŸrÄ± kesicilerin yalnÄ±zca asitli ortamda aktif hale geldiÄŸini aktararak "Bu özellik, aÄŸrÄ± kesici etkinin yalnÄ±zca yaralÄ± dokularla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Böylece, opioidlerin vücutta yol açabileceÄŸi solunum sorunlarÄ±, uyuÅŸukluk, kabÄ±zlÄ±k ve baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k risklerini ortadan kaldÄ±rÄ±yor." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lara göre, buluÅŸ, yalnÄ±zca aÄŸrÄ± kesicilerle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayÄ±p farklÄ± ilaçlarÄ±n sahip olduÄŸu yan etkileri ortadan kaldÄ±rmak için yeni çalÄ±ÅŸmalarÄ±n önünü açabilecek.