Yeni aÄŸrÄ± kesicilerin yan etkisi olmayacak

Anne adayÄ±nÄ±n hem fallop borusu tÄ±kalÄ± veya yoksa, ciddi endometriyozdan mustaripse veya erkek eÅŸin sperm sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k, aÃ§Ä±klanamayan infertilite veya fallop tÃ¼plerinin dÄ±ÅŸ kÄ±smÄ±nda dÃ¶llenmenin gerÃ§ekleÅŸmediÄŸi herhangi bir baÅŸka nedeni varsa tÃ¼p bebek tedavisi uygulanabilir.