Canan Karatay bu kez bal satÄ±cÄ±larÄ±nÄ± hedef aldÄ±

Prof. Dr. Canan Karatay, "Bal sÄ±vÄ± ÅŸekerdir" sÃ¶yleminden dolayÄ± kendisine tepki gÃ¶steren bal satÄ±cÄ±larÄ±na yanÄ±t verdi

Prof. Dr. Canan Karatay, "Bal üreticileri kendi açÄ±larÄ±ndan haklÄ± olabilir, onlar tüccar ama ben tüccar deÄŸilim. Onun saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸifa zararÄ±ndan bin kat daha az, balcÄ±lar bana kÄ±zmasÄ±n" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafÄ±ndan saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸama teÅŸvik etmek amacÄ±yla YaÅŸam Boyu SaÄŸlÄ±k söyleÅŸisi düzenlendi. Atakent Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliÄŸe Küçükçekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Temel Karadeniz, Kalp ve Ä°ç HastalÄ±klarÄ± Profesörü Dr. Canan Karatay ve çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±. Etkinlik Canan Karatay'Ä±n besinler ve etkilerine yönelik hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± slaytÄ±n gösterilmesiyle baÅŸladÄ±. Karatay, ÅŸeker tüketiminin oluÅŸturduÄŸu sorunlara dikkat çekerken, ekmek yenmesi konusunda vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±. Toplumda doÄŸru bilinen birçok beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aslÄ±nda birçok hastalÄ±ÄŸÄ±n sebebi olduÄŸuna dikkat çeken Prof. Dr. Karatay, vatandaÅŸlarÄ± beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± gözden geçirmeye davet etti. Karatay, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tlarken ayrÄ±ca son günlerde "Bal sÄ±vÄ± ÅŸekerdir" söyleminden dolayÄ± bal satÄ±cÄ±larÄ±ndan tepki görmesiyle ilgili de açÄ±klamalarda bulundu.

"Ä°NSÜLÄ°N YÜKSEKLÄ°ÄžÄ° KANSER SEBEBÄ° YAPIYOR"

Unlardaki katkÄ± maddeleri ve ekmek tüketimiyle ilgili açÄ±klamalarda bulunan Kalp ve Ä°ç HastalÄ±klarÄ± Profesörü Dr. Canan Karatay, "Ziraat ilaçlarÄ± dediÄŸimiz, böcek ilaçlarÄ± kusura bakmayÄ±n bence böcek zehirleri onlar. Çok önemli bir detayÄ± gözden kaçÄ±rÄ±yoruz, tarlada buÄŸdaylar tam toplanmadan önce buÄŸday baÅŸaklarÄ±na ilave bir ilaç sÄ±kÄ±lÄ±r ki o baÅŸaklar fazla ürün versinler diye. Topraktaki tarÄ±m zehirleri topraÄŸÄ±n bütün minerallerini yok ediyor. Unda bir kere TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n izniyle yüzde 10 katkÄ± var, bütün unlarda yüzde 10 katkÄ± maddesinin içinde bromür var. Bromür en tehlikeli aÄŸÄ±r maddedir, tabi ki kanser yapar. HalkÄ± geleneksel ekmek diye kandÄ±rmayalÄ±m, son 50 yÄ±l içinde piyasaya sürülen kimyasal dolu ÅŸeyler. 2013'de Mehdi Eker, ne dedi o zamanki TarÄ±m BakanÄ± ekmeÄŸe koyulacak 17 katkÄ± maddesini yasaklÄ±yorum. Ekmek tek baÅŸÄ±na buÄŸday, o da zaten ÅŸekeri yükseltiyor, ÅŸeker yükseldiÄŸi için kanser sebebidir. Ä°nsülin yüksekliÄŸi kanser sebebi yapÄ±yor. Ekmek yemek ÅŸart deÄŸil, onun için ekmek yemeyin diyorum, ekmek hakiki bir besin deÄŸil" dedi.

"BAL ÜRETÄ°CÄ°LERÄ° KENDÄ° AÇILARINDAN HAKLI OLABÄ°LÄ°R, ONLAR TÜCCAR AMA BEN TÜCCAR DEÄžÄ°LÄ°M"

Bal sÄ±vÄ± ÅŸekerdir açÄ±klamasÄ±nÄ±n bal satÄ±cÄ±larÄ±ndan tepki çekmesiyle ilgili konuÅŸan Prof. Dr. Karatay, "Bal üreticileri kendi açÄ±larÄ±ndan haklÄ± olabilir, onlar tüccar ama ben tüccar deÄŸilim. Yüzde 60 früktoz yüzde 40 glikoz vardÄ±r. Alkol gibi karaciÄŸeri yaÄŸlandÄ±rÄ±r, tamam ÅŸifadÄ±r ama eski ballar kalmadÄ±. Åžimdi bana yine kÄ±zacaklar ama Çin'den bal aromasÄ± ithal ediliyor bu memlekete. Onun saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸifa zararÄ±ndan bin kat daha az, balcÄ±lar bana kÄ±zmasÄ±n. Bütün yaÄŸlar sadece palmiye yaÄŸÄ± deÄŸil, iÅŸlem gördüÄŸü zaman kanserojen hale dönüÅŸür. Trans yaÄŸlar, kanserojendir, margarinlerin içi trans yaÄŸ doludur. Bütün dünyada artÄ±k çocukluk obezitesi problem. ÇocuÄŸa ne verirsen çocuk odur. Annelere, babalara buradan çok rica ediyorum çocuklarÄ±n 2-3 yaÅŸlarÄ±nda doÄŸum günlerinde ÅŸekerli, gazlÄ± içecek sunmayÄ±n çocuklara" dedi.

"HEM KOLAY OLDUÄžUNU HEM HIZLI SONUÇ VERECEÄžÄ°NÄ° DÜÅžÜNÜYORUM"

Canan Karatay'Ä±n besinler hakkÄ±ndaki önerilerinin önemli olduÄŸuna dikkat çeken Küçükçekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Temel Karadeniz, "Öncelikle tüm kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n Dünya KadÄ±nlar Günü'nü kutluyorum. Beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n kötü olduÄŸunu düÅŸünüyoruz tabi bu konu bir uzmanlÄ±k meselesi farklÄ± ÅŸeyler söylenebilir. Ama Canan Karatay hocamÄ±zla beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zla ilgili tekrar gözden geçirmemiz gereken ÅŸeyler olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Ben Canan hocamÄ±zÄ±n ortaya koyduÄŸu beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n çok sonuç vereceÄŸini düÅŸünüyorum. Hem kolay olduÄŸunu hem hÄ±zlÄ± sonuç vereceÄŸini düÅŸünüyorum" dedi.