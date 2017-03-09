Meme kanseri kadÄ±nlarda Ã¶lÃ¼me baÄŸlÄ± kanserlerin baÅŸÄ±nda geliyor

Trakya Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Genel Cerrahi Anabilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Atakan Sezer, meme kanserinde erken tanÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±

Sezer, Edirne Belediyesi'nin Dünya KadÄ±nlar Günü etkinlikleri kapsamÄ±nda Edirne Barosu'nda düzenlediÄŸi "Meme Kanseri: TanÄ± ve Tedavisi" konulu konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, kadÄ±nlar arasÄ±nda en çok görülen kanser türünün meme kanseri olduÄŸunu belirterek, erken teÅŸhisin önemine vurgu yaptÄ±.

Meme kanserinin, dünya genelinde çok yaygÄ±n olduÄŸunu ifade eden Sezer, "Dünyada her yÄ±l 11 milyon kadÄ±na meme kanseri tanÄ±sÄ± konuyor. KadÄ±nlar arasÄ±nda en çok görülen kanser türü, meme kanseri... KadÄ±nlarda ölüme baÄŸlÄ± kanserlerin baÅŸÄ±nda da meme kanseri geliyor. Kanser hastalÄ±klarÄ±ndan ölen her 5 kadÄ±ndan biri, meme kanserinden hayatÄ±nÄ± kaybediyor. Dünyada her 3 dakikada bir de, bir kadÄ±na meme kanseri teÅŸhisi konuyor." diye konuÅŸtu.

KadÄ±nlarÄ±n meme kontrollerini aksatmadan yapmalarÄ± gerektiÄŸini de anlatan Sezer, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±:

"20 ile 40 yaÅŸ arasÄ±ndaki her kadÄ±n ayda bir kere adet dönemi baÅŸladÄ±ktan 5 ile 8’inci günü arasÄ±nda kendi memesine bakacak. Burada memesinde bir kitle var mÄ± yok mu buna bakacak. Meme baÅŸÄ±nda çökme ya da akÄ±ntÄ± var mÄ±, meme baÅŸÄ±nda içeri doÄŸru çekilme var mÄ± bunlara bakacak.

Daha önce olmayan farklÄ± bir durum var mÄ±, bunlara dikkat edecek. Biz 20 ile 40 yaÅŸ arasÄ±ndaki kadÄ±nlarÄ± 3 yÄ±lda bir görmeyi öneriyoruz. 40 yaÅŸÄ±ndan sonra ise, her yÄ±l bir kez mamografi ve ultrason çektirmesini ve doktora gözükmesini öneriyoruz. Erken tanÄ± erken tedaviyi getirir."