Canan Karatay Ã¼reticileri eleÅŸtirdi balÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸifa zararÄ±ndan bin kat daha az

YaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla Ã¼reticilerin tepkisini toplayan Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleÅŸide, bal satÄ±cÄ±larÄ±yla ilgili konuÅŸarak, BalÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸifa zararÄ±ndan bin kat daha az, balcÄ±lar bana kÄ±zmasÄ±n" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafÄ±ndan Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleÅŸtirilen "YaÅŸam Boyu SaÄŸlÄ±k" konulu söyleÅŸiye katÄ±lan Karatay, bütün hastalÄ±klarÄ±n temelinde saÄŸlÄ±ksÄ±z beslenmenin olduÄŸunu anlattÄ±. Dünyadaki tüm bilim çevrelerinin saÄŸlÄ±ksÄ±z beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n hastalÄ±klara davetiye çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± konusunda hemfikir olduÄŸunu anlatan Karatay, saÄŸlÄ±klÄ± beslenmek için ekmek ve ÅŸeker içerikli gÄ±dalardan kaçÄ±nÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

"BAL ÜRETÄ°CÄ°LERÄ° KENDÄ° AÇILARINDAN HAKLI OLABÄ°LÄ°R AMA..."

Bal sÄ±vÄ± ÅŸekerdir açÄ±klamasÄ±nÄ±n bal satÄ±cÄ±larÄ±ndan tepki çekmesiyle ilgili konuÅŸan Prof. Dr. Karatay, "Bal üreticileri kendi açÄ±larÄ±ndan haklÄ± olabilir, onlar tüccar ama ben tüccar deÄŸilim. Yüzde 60 früktoz yüzde 40 glikoz vardÄ±r. Alkol gibi karaciÄŸeri yaÄŸlandÄ±rÄ±r, tamam ÅŸifadÄ±r ama eski ballar kalmadÄ±. Åžimdi bana yine kÄ±zacaklar ama Çin'den bal aromasÄ± ithal ediliyor bu memlekete. Onun saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸifa zararÄ±ndan bin kat daha az, balcÄ±lar bana kÄ±zmasÄ±n. Bütün yaÄŸlar sadece palmiye yaÄŸÄ± deÄŸil, iÅŸlem gördüÄŸü zaman kanserojen hale dönüÅŸür. Trans yaÄŸlar, kanserojendir, margarinlerin içi trans yaÄŸ doludur. Bütün dünyada artÄ±k çocukluk obezitesi problem. ÇocuÄŸa ne verirsen çocuk odur. Annelere, babalara buradan çok rica ediyorum çocuklarÄ±n 2-3 yaÅŸlarÄ±nda doÄŸum günlerinde ÅŸekerli, gazlÄ± içecek sunmayÄ±n çocuklara" dedi.