YÃ¶netim hemÅŸirelerin Ã¼niforma renklerini deÄŸiÅŸtirdi tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

Ä°zmir Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi yÃ¶netimi hemÅŸirelere kÄ±rmÄ±zÄ± Ã¼niforma giyme talimatÄ± verince ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°zmir Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi yönetiminin, görev yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada hemÅŸirelerin alt ve üst kÄ±rmÄ±zÄ±, ebelerin mor, erkek yardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±k personelinin de alt lacivert ve üst kÄ±rmÄ±zÄ± giymeleri talimatÄ±nÄ± vermesi kriz yarattÄ±.

''GÖNDERÄ°LEN YAZI KABUL EDÄ°LEMEZ''

7 Mart'ta tüm saÄŸlÄ±k personeline gönderilen yazÄ±nÄ±n kabul edilemeyeceÄŸini söyleyen Türk SaÄŸlÄ±k Sen Ä°zmir 1 No'lu Åžube BaÅŸkanÄ± Ahmet DoÄŸruyol, "HemÅŸire arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sÄ±rada zaman zaman uygunsuz sözlere maruz kalabiliyor. KÄ±rmÄ±zÄ± da zaten dikkat çeken bir renk. HemÅŸire arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± zor duruma düÅŸüren durumlarÄ±n olabileceÄŸini düÅŸünüyorum. Bu kadar renk varken, kÄ±rmÄ±zÄ±yÄ± mÄ± buldunuz? Elbette arkadaÅŸlar kendi isteÄŸiyle kÄ±rmÄ±zÄ± da giyebilir" diye konuÅŸtu.

''Ä°NSAN Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NÄ° GÜÇLENDÄ°RÄ°R''

Kimya mühendisi, renk ve enerji UzmanÄ± Aydan Öztürkatalay, kÄ±rmÄ±zÄ±nÄ±n insan iliÅŸkisini güçlendiren, kiÅŸiye cesaret veren, yorulmayÄ± azaltan etkilerinin olduÄŸunu ancak bulunulan ortamÄ±n renginin de önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Öztürkatalay, ÅŸu bilgileri verdi: "KÄ±rmÄ±zÄ± rengi cesaret verir, kiÅŸinin enerjisini arttÄ±rÄ±r, insan iliÅŸkisini güçlendirir. KÄ±rmÄ±zÄ± iyi bir renk ama gerekli koÅŸullar ve tonlarÄ±n saÄŸlanmasÄ± gerekir. Bu noktada özellikle ortamÄ±n turkuaz olmasÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ±nÄ±n pozitif etkisini açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±r. Ancak kÄ±rmÄ±zÄ±nÄ±n da birçok tonu var. Hastalar açÄ±sÄ±ndan da farklÄ± etkiler yaratabilir. ÖrneÄŸin tansiyonu düÅŸük hastalar için iyidir, ancak yüksek olanlarda ise olumsuzdur."

''PERSONELÄ°N TERCÄ°HÄ°''

Hastane yöneticisi Kemal Tarhan, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Yönetici olarak ÅŸahsÄ±mÄ±n tercihi daha önce görev yaptÄ±ÄŸÄ±m Urla Devlet Hastanesi'nde olduÄŸu gibi 'çivit mavi' takÄ±m olduÄŸu halde, yapÄ±lan toplantÄ±larda kÄ±rmÄ±zÄ± renk de dahil tüm renk seçimlerini çalÄ±ÅŸan personeller tercih etmiÅŸtir. SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n fikirleri dikkate alÄ±narak hareket edilmiÅŸ olup sonuçta hasta ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n muhatap olarak göreceÄŸi kiÅŸileri seçmelerinin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve kurum kültürünün saÄŸlanmasÄ± amaçlanmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi. (Kaynak: Habertürk)