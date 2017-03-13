Uzmanlar tartÄ±ÅŸÄ±yor Canan Karatay'Ä±n ekmek kanser ediyor iddiasÄ± doÄŸru mu

Her dediÄŸi ile tartÄ±ÅŸma yaratan Canan Karatay, ekmeÄŸin kanser yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine uzmanlar bu iddia Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸtÄ± ve aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Son günlerde ekmek üzerinde baÅŸlayan kanser tartÄ±ÅŸmalarÄ±na bir yenisi daha eklendi. Dünya KadÄ±nlar Günü etkinlikleri kapsamÄ±nda geçtiÄŸimiz günlerde Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediÄŸi söyleÅŸiye katÄ±lan Prof.Dr.Canan karatay, ekmeÄŸi zehir olarak niteleyip, kanser yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek; "Unlarda yüzde 10 katkÄ± maddesi var. BunlarÄ±n içinde bromür var. Bromür aÄŸÄ±r metaldir ve kanser yapar. Birçok hastalÄ±ÄŸa sebep olarak, özellikle hormonel sistemi alt üst eder. Ülkemizde ekmek geleneksel ekmek deÄŸildir. Son 50 yÄ±lda piyasaya sürülen ekmek kimyasal dolu. Tek baÅŸÄ±na buÄŸday, o kadar çok glüten ihtiva ediyor ki ÅŸekeri yükselterek, insülin salgÄ±lanmasÄ±nÄ± artÄ±rÄ±r. Ä°nsülin yüksekliÄŸi de kanser sebebidir" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

HÄ°Ç Ä°ZÄ°N VERÄ°LMEDÄ°

Prof.Dr.Karatay'Ä±n tartÄ±ÅŸma yaratan açÄ±klamalarÄ±na iliÅŸkin Milliyet'e konuÅŸan uzmanlar ise ÅŸunlarÄ± söyledi: Prof.Dr.Hamit Köksel (Hacettepe Üniversitesi GÄ±da MühendisliÄŸi BaÅŸkanÄ±): "30 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir, hububat ekmek ve makarna üzerinde çalÄ±ÅŸmalar yürütüyorum. Karatay'Ä±n bromür dediÄŸi aslÄ±nda potasyum bromat maddesidir. Bu maddenin kullanÄ±mÄ±na ülkemizde hiçbir zaman izin verilmedi. Potasyum bromat ABD'de 40 yÄ±l kullanÄ±ldÄ±ktan sonra bundan 15 yÄ±l önce zararlÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±larak yasaklandÄ±.Söz konusu maddeyi Kaçak kullanÄ±p getirenler var mÄ±dÄ±r belki 10 binde 1 kiÅŸidir. Ekmek kararÄ±nda yenirse saÄŸlÄ±klÄ± bir gÄ±dadÄ±r. Karatay gibi sansasyon peÅŸinde olanlar çiftçimize zarar veriyor. BuÄŸday Anadolu topraklarÄ±ndan çÄ±ktÄ±. 10 bin yÄ±l önceki buÄŸday neyse ÅŸuan ekip, biçilen buÄŸday arasÄ±nda fark bulunmuyor. Hekimler, tarÄ±mÄ± bilmeden her konuda yorum yapÄ±yorlar. BuÄŸday, en az ilaçlanan ürün. Sebze ve meyvelerde bulunan hormon katkÄ±sÄ± da buÄŸdayda kullanÄ±lmaz. Ä°nsanlar gönül rahatlÄ±ÄŸÄ± ile ekmek tüketebilirler."

"KANSER DÄ°YEMEYÄ°Z"

Yavuz Dizdar (Ä°stanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü): "Un veya ekmek endüstrisi hunun kabarmasÄ± için birtakÄ±m teknikler uyguluyor olabilir. Ancak bromür diye bir maddenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum. TükettiÄŸimiz ekmek boÅŸ kaloriden ibaret. Ancak kanser yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyemeyiz."

"Ä°LK KEZ DUYDUM"

Prof.Dr.Özer Ergün (Ä°stanbul Üniversitesi GÄ±da Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim DalÄ±): "Türkiye'de ekmeÄŸe bromür katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk kez Karatay'dan duyuyorum. Hangi ekmeklerde var açÄ±klamasÄ± gerekir. Küflü ekmek tüketimi toksinlere baÄŸlÄ± olarak kansorejen olabilir. Yersiz fazla kullanÄ±lan tarÄ±m ilaçlarÄ± da insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan zararlÄ±dÄ±r. KirlenmiÅŸ su, tarÄ±m ilaçlarÄ± ve radyoaktif maddenin bitki ve topraÄŸa karÅŸÄ±masÄ± durumunda ciddi bir saÄŸlÄ±k tehditinden söz edilebilir. Bromür konusunda söylenenlerin abartÄ±lÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyorum."

"EKMEK KÄ°RLENÄ°YOR"

Hüseyin DemirtaÅŸ (Türkiye ZiraatçÄ±lar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ±): "Ekmek, soframÄ±za gelene kadar tarÄ±m ilaçlarÄ±, ziraai kalÄ±ntÄ±lar ve kimyasal gübreler nedeniyle kirleniyor. Kimyasal kirlilik beraberinde kanser riskini arttÄ±rÄ±yor. Bizim sorunumuz fÄ±rÄ±ncÄ± veya çiftçi ile deÄŸil. Kimyasal maddelere sÄ±nÄ±rlama getirilmesi gerekiyor."

"Ä°DDÄ°AYA Ä°SPAT ÅžART"

Prof. Dr. Haydar ÖzpÄ±nar (Ä°stanbul AydÄ±n Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü BaÅŸkanÄ± GÄ±da ve Besin uzmanÄ±): "Karatay, magazin sayfalarÄ±na girmek için birtakÄ±m iddialarÄ± ortaya atÄ±yor. KepeÄŸi alÄ±nmamÄ±ÅŸ ekmekler zengin çinko içerirler. Her gÄ±dada az veya çok katkÄ± maddesi bulunuyor. Önemli olan tahÄ±l üretimi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z arazilerde aÄŸÄ±r metal veya radyoaktif madde bulunmamasÄ±dÄ±r. Türkiye'deki buÄŸday tarÄ±m sahalarÄ±nda aÄŸÄ±r metal olgusuna rastlamÄ±ÅŸ deÄŸiliz. Karatay'Ä±n ortaya ispat sunmasÄ± gerekir..."(Kaynak: Milliyet)