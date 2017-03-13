Otlu peynirde kullanÄ±lan bitki diyabet hastalarÄ±nÄ± iyileÅŸtirebilir mi

Van YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi MolekÃ¼ler Biyoloji ve Genetik BÃ¶lÃ¼mÃ¼nde doktora yapan Dr. Elif Ebru Alkan, otlu peynirde bulunan 'suh' bitkisinin diyabet hastalarÄ±nÄ± iyileÅŸtirebilecek bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n henÃ¼z onaylanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Van Yüzüncü YÄ±l Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde doktora yapan Dr. Elif Ebru Alkan, suh bitkisinin üzerinde araÅŸtÄ±rma yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve gövde kÄ±smÄ±nÄ±n yöre halkÄ± tarafÄ±ndan otlu peynirde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Suh bitkisi otlu peynirde kullanÄ±lan bir bitkidir. Daha önce bu bitkiyi kullanarak ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kurtulduÄŸunu iddia edenlerden yola çÄ±karak bu çalÄ±ÅŸmayÄ± yapmaya karar verdik. Burada deney sÄ±çanlarÄ±nda denilen bir kimyasal kullanmak suretiyle pankreastaki beta hücrelerini tahrip etmek suretiyle diyabet oluÅŸturduk. Diyabet oluÅŸturduÄŸumuz deney sÄ±çanlarÄ±na suh bitkisinin ekstresini 3 hafta boyunca belli dozlarda uyguladÄ±k" dedi.

"PANKREASTAKÄ° BETA HÜCRELERÄ°NÄ°N YENÄ°LENDÄ°ÄžÄ°NÄ° GÖRDÜK"

ÇalÄ±ÅŸmanÄ±n süresi içerisinde özellikle ikinci ve üçüncü haftalarda sÄ±çanlarda kan glikoz düzeylerinin ciddi derecede düÅŸtüÄŸünü anlatan Dr. Alkan, ÅŸöyle devam etti:"Burada ayrÄ±ca gözlemlediÄŸimiz bazÄ± davranÄ±ÅŸlar da vardÄ±. ÖrneÄŸin diyabet hastalarÄ±nda görülen çok fazla su içme, çok sÄ±k idrara çÄ±kma gibi davranÄ±ÅŸlarÄ±n da deney sÄ±çanlarÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Tamamen saÄŸlÄ±klÄ± sÄ±çanlar gibi davranmaya baÅŸladÄ±lar. 3. haftada kan ÅŸekeri düzeylerinin 100'lere kadar düÅŸtüÄŸünü gördük. Ä°lk haftalarda bu deÄŸer 500'ün üzerindeydi. ÇalÄ±ÅŸmadan sonra bizler bu deney hayvanlarÄ±nÄ±n haemogram, biyokimya sonuçlarÄ±na ve patoloji sonuçlarÄ±na baktÄ±k. Pankreastaki beta hücrelerinin yenilendiÄŸini gördük. Bu da bizlerin doÄŸru yolda olduÄŸumuz gösterdi."

"TÜRKÄ°YE'DE 6 MÄ°LYONUN ÜZERÄ°NDE DÄ°YABET HASTASI VAR"

Åžu anda dünyada 415 milyona yakÄ±n diyabet hastasÄ± bulunduÄŸunu, Türkiye'de bu rakamÄ±n 6 milyonun üzerinde olduÄŸuna iÅŸaret eden Alkan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Hala diyabet (ÅŸeker) hastasÄ± olduÄŸunun farkÄ±nda olmayan birçok insan var. Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü de alarm vermiÅŸ durumda. AslÄ±nda birçok ülke diyabet konusunda alarm vermiÅŸ durumda. Dünyada her 6 saniyede bir insan diyabetten dolayÄ± hayatÄ±nÄ± kaybediyor. Bunun yanÄ±nda diyabet bazÄ± önemli komplikasyonlara da neden oluyor. Böbrek hasarÄ±, görme kaybÄ± ve ayak uzuvlarÄ±nÄ±n kaybedilmesi gibi ayrÄ±ca 20 yaÅŸ üzerindeki körlüklerde diyabet birinci sebeptir. BunlarÄ± düÅŸündüÄŸümüzde, ÅŸu anki diyabet hastalarÄ±nÄ± tatmin edici bir tedavinin olmamasÄ±ndan ötürü bilim adamlarÄ± da arayÄ±ÅŸ içerisindedirler."