Obezite kanser riskini arttÄ±rÄ±yor

TÃ¼rkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Emin Ersoy, fazla kilolarÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na olan olumsuz etkilerinden bahsetti

Ersoy, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, obezite sorununun sadece fazla kilolarÄ±n getirdiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda birçok hastalÄ±ÄŸÄ±n oluÅŸumuna da zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Günümüzde obezitenin dünya genelinde arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ersoy, bu önemli sorunun sadece görüntüsel bir sÄ±kÄ±ntÄ± olarak geçiÅŸtirilemeyeceÄŸini vurguladÄ±.

"Meme, kalÄ±n baÄŸÄ±rsak, prostat kanserleri obez insanlarda daha sÄ±klÄ±kla görülüyor"

Emin Ersoy, gerek kötü beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n gerekse yaÅŸam ÅŸartlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dünya genelinde obezitenin hÄ±zla artmasÄ±nÄ±n en önemli nedenleri arasÄ±nda olduÄŸuna iÅŸaret ederek, ÅŸöyle devam etti:

"Dünya genelinde bu hastalÄ±k için alÄ±nan önlemler ne yazÄ±k ki obez insan sayÄ±sÄ±nÄ±n azalmasÄ±na yol açmÄ±yor. Benim altÄ±nÄ± çizmek istediÄŸim nokta, gerçek problemin görüntüsel olmaktan çok, saÄŸlÄ±kla ilgili yaÅŸanan diÄŸer ciddi problemlere de neden olmasÄ±. Obez hastalarÄ±mÄ±zÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nda kiÅŸinin yaÅŸam kalitesini düÅŸüren hatta yaÅŸamÄ±na mal olan baÅŸka problemler ortaya çÄ±kÄ±yor. Obezite hastalarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±, yüksek tansiyon, diyabet, kalp ve solunum sistemi, eklem hastalÄ±klarÄ± gibi problemlerle mücadele ederken, asÄ±l önemli olan bu hastalarda görülme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± oldukça artan kanser olgularÄ±dÄ±r. Meme, kalÄ±n baÄŸÄ±rsak, prostat kanserleri obez insanlarda daha sÄ±klÄ±kla görülüyor."