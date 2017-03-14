Ana Sayfa | SAÄžLIK 14/03/2017 11:57

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± denetimini tamamladÄ± 'gÃ¼vensiz' kozmetik Ã¼rÃ¼nlerini aÃ§Ä±kladÄ±


SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, kozmetik Ã¼rÃ¼nlerini denetleyerek bin 198 Ã¼rÃ¼nÃ¼n 379'unun gÃ¼vensiz olduÄŸu kararÄ±nÄ± verdi. Bu Ã¼rÃ¼nlerin Ã§oÄŸunu cilt-saÃ§ bakÄ±m malzemeleri, fondÃ¶tenler ile tÃ¼y dÃ¶kÃ¼cÃ¼leri oluÅŸturuyor.

Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumunca (TÄ°TCK) 2016 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan kozmetik ve tÄ±bbi cihaz denetimlerine iliÅŸkin sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca geçen yÄ±l denetlenen bin 198 kozmetik ürünün 379'unun güvensiz, 606'sÄ±nÄ±n "Teknik düzenlemeye aykÄ±rÄ±" olduÄŸu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre; Denetimlerde bin 198 kozmetik ürün mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±. Söz konusu ürünler arasÄ±nda cilt-saç bakÄ±m malzemeleri, fondötenler ile tüy dökücüler yer aldÄ±.

ÅžEKER ÖLÇÜM CÄ°HAZLARI BÄ°LE VAR

Denetlenen bin 198 kozmetik üründen 606'sÄ± "Teknik düzenlemeye aykÄ±rÄ±", 379'u ise "Güvensiz" olarak kayÄ±tlara geçti. Bu ürünler için teknik düzenlemeye aykÄ±rÄ±lÄ±k gerekçesi ile 227 bin 696 lira, mevzuata uygun olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 10 bin lira, toplam da ise 237 bin 696 para cezasÄ± uygulandÄ±. Öte yandan, geçen yÄ±l ekim-kasÄ±m-aralÄ±k aylarÄ±nÄ± kapsayan tÄ±bbi cihaz denetimlerinde, bin 325 üründen 742'sinin "Uygunsuz", 61'inin ise "Güvensiz" olduÄŸu tespit edildi. Güvensizlik gerekçesi ile toplam 1 milyon 79 bin 700 lira para cezasÄ± uygulandÄ±.Denetlenen ürünler içerisinde eldivenler, glukometreler (ÅŸeker ölçüm cihazÄ±), nasÄ±r bantlarÄ±, ev tipi oksijen konsantratörleri yer aldÄ±.

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