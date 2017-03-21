Ana Sayfa | SAÄžLIK 21/03/2017 08:18

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ uyardÄ± o Ã¼lkeye gitmeden 10 gÃ¼n Ã¶nce aÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±n

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son uyarÄ±ya gÃ¶re Brezilya'nÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelerine seyahat edecek kiÅŸilerin 10 gÃ¼n Ã¶nceden aÅŸÄ± yaptÄ±rmasÄ± gerekiyor

Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütünün (DSÖ) son raporunda, baÅŸka ülkelerden Brezilya'nÄ±n Sao Paulo ve Rio de Janeiro eyaletlerine seyahat edecek yolculara "sarÄ±humma aÅŸÄ±sÄ±" yaptÄ±rmalarÄ± tavsiye edildi.DSÖ'nün raporunda, Sao Paulo eyaletinde Sao Paulo ve Campinas, Rio de Janeiro eyaletinde ise Rio de Janeiro ve Niteroi ÅŸehirleri hariç diÄŸer bütün bölgelerin sarÄ±humma bulaÅŸma riski altÄ±nda olduÄŸunun dikkate alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi bildirildi. Bu 4 kent, uluslararasÄ± yolculara aÅŸÄ± tavsiyesine dahil edilmedi.

SarÄ±hummanÄ±n ülkenin Atlantik sahilleri boyunca yayÄ±lmaya devam ettiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunulan raporda, Brezilya'daki risk bölgelerine gidecek yolculara seyahatlerinden 10 gün önce hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± aÅŸÄ± yaptÄ±rmalarÄ± ve sivrisinek sokmasÄ±nÄ± önlemek için tedbir almalarÄ± önerildi.

DSÖ, Minas Gerais ve Espirito Santos eyaletlerinin tümü ile Bahia eyaletinin güney ve güneybatÄ±sÄ±ndaki 69 belediye bölgesi için daha önce aÅŸÄ± tavsiyesinde bulunmuÅŸtu.

Sao Paulo SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü HastalÄ±k Kontrol Koordinatörü BulaÅŸÄ±cÄ± HastalÄ±k UzmanÄ± Markos Boulos, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, sarÄ±hummanÄ±n ülke genelinde yayÄ±lmasÄ±nÄ± sürdürdüÄŸünü vurguladÄ±.

HastalÄ±ÄŸÄ±n eyaletin diÄŸer bölgelerine ulaÅŸÄ±p ulaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± bilmediklerini aktaran Boulos, "Ancak bunun ÅŸu anda gerçekleÅŸmemesi ümit ediliyor." ifadesini kullandÄ±.

Boulos, DSÖ'nün önerisindeki deÄŸiÅŸikliÄŸin aÅŸÄ±lamalarla ilgili yerel tavsiyeleri deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸini belirtti.Eyaletin kÄ±yÄ± ÅŸeridindeki nüfusun aÅŸÄ± yaptÄ±rmasÄ± için herhangi bir neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Boulos, ÅŸüpheli enfeksiyonlar ortaya çÄ±kmasÄ± veya Sao Paulo kentine daha yakÄ±n bölgelerde hastalÄ±ÄŸa yakalanan maymun ölümlerinin gözlemlenmesi durumunda stratejilerinin gözden geçirileceÄŸini sözlerine ekledi.Brezilya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n duyurusuna göre, bakanlÄ±ÄŸa geçen aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana kadar bin 561 ÅŸüpheli sarÄ±humma vakasÄ± bildirildi. BunlarÄ±n 448'i doÄŸrulandÄ±, 850 vakanÄ±n incelemesi sürüyor. Ülkenin 188 kentine yayÄ±lan sarÄ±humma hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalananlarÄ±n ölüm riski yüzde 32,1 olarak açÄ±klandÄ±. SalgÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana Brezilya'da 144 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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