Ana Sayfa | SAÄžLIK 21/03/2017 15:11

DiÅŸ fÄ±rÃ§alarÄ±nÄ±zÄ± banyoda saklamayÄ±n iÅŸte nedeni

diÅŸ fÄ±rÃ§asÄ±

DiÅŸ fÄ±rÃ§alarÄ±nÄ±n ortak kullanÄ±lan banyolarda saklanmamasÄ± gerektiÄŸine vurgu yapan uzmanlar, fÄ±rÃ§alarda dÄ±ÅŸkÄ± kaynaklÄ± pisliÄŸe rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Herkesin banyosunda mutlaka bulunan bir ÅŸey varsa, o da diÅŸ fÄ±rçasÄ±dÄ±r. Bu büyük bir yanlÄ±ÅŸ! Bilim insanlarÄ±, eÄŸer banyonuzu baÅŸkalarÄ± ile birlikte kullanÄ±yorsanÄ±z diÅŸ fÄ±rçasÄ±nÄ±n büyük bir tehlike barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Quinnipiac Üniversitesi araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, ortak kullanÄ±lan banyolarda bulundurulan diÅŸ fÄ±rçalarÄ±nÄ±n %60'Ä±nda dÄ±ÅŸkÄ± kaynaklÄ± pisliÄŸe rastlandÄ±.Üstelik saklama koÅŸullarÄ± fark yaratmÄ±yordu. Yani, dÄ±ÅŸkÄ± kaynaklÄ± pislik barÄ±ndÄ±rmalarÄ± için, banyoda saklanÄ±yÄ±or olmalarÄ± yeterliydi. KulaÄŸa saçma gelse bile diÅŸ fÄ±rçanÄ±zÄ± banyo haricinde baÅŸka bir odada saklamalÄ±sÄ±nÄ±z

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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