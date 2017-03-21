Ana Sayfa | SAÄžLIK 21/03/2017 15:34

Ã–rÃ¼mcek zehri felÃ§li hastanÄ±n umudu olacak

Ã¶rÃ¼mcek zehri

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonucunda Ã¶rÃ¼mcek zehri felÃ§ hastalÄ±ÄŸÄ± tedavisinde kullanÄ±labilecek

Avustralya'da yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmada, örümcek zehrinin felç tedavisinde kullanÄ±labileceÄŸini gösterdi.Avustralya'da gerçekleÅŸtirilen deney bir çok felçli hastaya umut olurken, araÅŸtÄ±rmaya göre, örümcek zehrinde bulunan proteinin, felcin ardÄ±ndan beynin hasar görmesini önleyebileceÄŸi açÄ±klandÄ±. Uzmanlar, HÄ°1a adlÄ± proteinin fareler üzerinde yapÄ±lan deneylerde olumlu sonuçlar verdiÄŸini bildirildi. Uzmanlar bu yöntemle gelecekte felç tedavisi ve felç sonucu kaynaklanan hasarlarÄ± en aza indirmede büyük umut olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Proteinin, insanlar üzerinde ise henüz denenmediÄŸi açÄ±klandÄ±.

Avustralya'daki Quuensland ve Monash Üniversiteleri'nden uzmanlar, Fraser AsasÄ±'nda yaÅŸayan 3 farklÄ± zehirli huni yuvalÄ± örümcekleri yakalamak için adaya gittiklerini belirttiler. Uzmanlar, yakaladÄ±klarÄ± örümceklerin zehirlerindeki HÄ°1a proteinini laboratuvarda farelere enjekte ettiklerini ve "proteinin felcin yaÅŸanmasÄ±ndan sonraki sekiz saat boyunca istisnai bir koruma saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

 

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