Ana Sayfa | SAÄžLIK 24/03/2017 17:02

Dev yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ± Isparta'ya Åžehir Hastanesi aÃ§Ä±lÄ±yor

Ä±sparta ÅŸehir hastanesi

Isparta'ya 1.1 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±mla yapÄ±lan Åžehir Hastanesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±

1,1 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±mla hayata geçirilen Isparta Åžehir Hastanesinin resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ± bugün yapÄ±ldÄ±. Holding açÄ±klamasÄ±na göre, 6,1 milyar lira olan yatÄ±rÄ±m paketini 6,6 milyara yükselten Akfen Holding, dev projelerini tek tek hayata geçiriyor. AralÄ±k 2016'da Mersin'de 650 milyon liraya mal olan DoÄŸu Akdeniz Terminalini devreye alan Akfen Holding, Isparta Åžehir Hastanesini de Türk saÄŸlÄ±k sistemine kazandÄ±rdÄ±.

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