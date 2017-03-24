Dev yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ± Isparta'ya Åžehir Hastanesi aÃ§Ä±lÄ±yor

Isparta'ya 1.1 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±mla yapÄ±lan Åžehir Hastanesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±

1,1 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±mla hayata geçirilen Isparta Åžehir Hastanesinin resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ± bugün yapÄ±ldÄ±. Holding açÄ±klamasÄ±na göre, 6,1 milyar lira olan yatÄ±rÄ±m paketini 6,6 milyara yükselten Akfen Holding, dev projelerini tek tek hayata geçiriyor. AralÄ±k 2016'da Mersin'de 650 milyon liraya mal olan DoÄŸu Akdeniz Terminalini devreye alan Akfen Holding, Isparta Åžehir Hastanesini de Türk saÄŸlÄ±k sistemine kazandÄ±rdÄ±.