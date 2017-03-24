TÃ¼rkiye'de her 10 kiÅŸiden biri antidepresan kullanÄ±yor

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalar sonucunda TÃ¼rkiye'de her 10 kiÅŸiden birinin ruhsal, yemek yeme ve bazÄ± kiÅŸilik bozukluÄŸu nedeniyle antidepresana baÅŸvurduÄŸu belirtiliyor

Milliyet'ten Mert Ä°nan'Ä±n haberine göre, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n verileri, Türkiye’de, 2012 yÄ±lÄ±nda 37 milyon 351 bin 187 kutu, 2013 yÄ±lÄ±nda 37 milyon 355 bin 35 kutu, 2014 yÄ±lÄ±nda 39 milyon 246 bin 223 kutu, 2015 yÄ±lÄ±nda 43 milyon 563 bin 596 kutu antidepresan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor. 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 9 ayÄ±nda, 33 milyon 638 bin 916 kutu ilaç tüketimi gerçekleÅŸti. Uzmanlara göre günümüzde antidepresanlar birkaç farklÄ± problemde kullanÄ±lÄ±rken, özellikle depresyon ve anksiyete bozukluklarÄ± antidepresanlarÄ±n en yaygÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sorunlar arasÄ±nda. AyrÄ±ca somatoform denilen, birden fazla ruhsal sorundan dolayÄ± ortaya çÄ±kan ruhsal bozukluklar, yeme bozukluklarÄ±, bazÄ± kiÅŸilik bozukluÄŸu tiplerinde de yaygÄ±n bir ilaç kullanÄ±mÄ± söz konusu.

Psikiyatri uzmanÄ± Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, depresyon ÅŸikâyetinin en çok 18-30 yaÅŸ ile 45-65 yaÅŸ aralÄ±klarÄ±nda görüldüÄŸünü, Türkiye’de ruhsal hastalÄ±klarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°ntiharÄ±n psikiyatrik hastalÄ±klar içinde en çok duygu durum bozukluklarÄ±nda görüldüÄŸünü vurgulayan Prof. Dr. Dilbaz, ÅŸu bilgileri verdi: “Ä°kinci sÄ±rada ÅŸizofreni, üçüncü sÄ±rada alkol, madde kullanÄ±mÄ± geliyor. Ä°ntiharlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nda ise psikiyatrik hastalÄ±k ve öncesinde bir psikiyatri baÅŸvurusu bulunuyor. Türkiye’de ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hastanelerinde doluluk oranÄ± yüzde 100’e ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Bugünkü yatak kapasitelerinin 8 ile 10 katÄ± daha fazla yatak sayÄ±sÄ±na ihtiyaç var. RakamlarÄ±n artmasÄ±nÄ±n iki ana sebebi olduÄŸu söylenebilir. Bunlardan ilki hastalarÄ±n farkÄ±ndalÄ±klarÄ±nÄ±n artmasÄ±. Ä°nsanlar ruh saÄŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve hastalÄ±klarÄ± konusunda daha bilinçli olmasÄ± baÅŸvuru sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± söylenebilir. Ä°kinci sebebi ise yaÅŸam zorluklarÄ± ve stres.”

Uzman Psikolog Selin Karabulut ise ÅŸu 3 önemli uyarÄ±da bulundu: "Psikiyatr tarafÄ±ndan koyulmuÅŸ bir tanÄ± ve ilaç kullanÄ±mÄ± önemlidir. EÅŸ dost tavsiyesi, eczane önerisi, kulaktan dolma bilgiler ile antidepresan kullanmak doÄŸru deÄŸildir. Depresyona sebep olan durum, olay, hastalÄ±k, problem, kiÅŸi ve öykülerin konuÅŸulmasÄ± ve hissettirdiÄŸi keder, üzüntü, deÄŸersizlik, yetersizlik, acÄ±, mutsuzluk gibi duygularÄ±n deÄŸiÅŸmesi veya ortadan kalkmasÄ± için terapi almak gerekmektedir. Ä°laç sadece semptomlarÄ± tedavi eder, sorunlarÄ± çözmez. Psikiyatriste düzenli olarak kontrole gidilmesi unutulmamalÄ±."

Anadolu SaÄŸlÄ±k Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut, genetik yatkÄ±nlÄ±k, tÄ±bbi geçmiÅŸ, kiÅŸilik özellikleri, travmalar, yaÅŸam olaylarÄ±, sosyo-ekonomik durum gibi birçok etmenin depresyon riskini doÄŸrudan etkilediÄŸini söyledi. Olumlu veya olumsuz, sahip olduÄŸumuz duygularÄ±n muhatap kiÅŸi veya kiÅŸilerle paylaÅŸmanÄ±n insanlar üzerindeki psikolojik yükü hafiflettiÄŸini vurgulayan Karabulut ÅŸöyle devam etti: “Depresyon kendi kendine tedavi edilmesi mümkün olmayan bir klinik tanÄ±. Dünya genelinde yaklaÅŸÄ±k 300 milyon kiÅŸi depresyonda ancak tedavi için uzmanlara baÅŸvurmayanlar dahil edildiÄŸinde bu rakamÄ±n çok daha fazla SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 2 Åžubat 2015 tarihinde Türkiye’deki antidepresan ilaç kullanÄ±mÄ±yla ilgili açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilere göre Türkiye’de, her 10 kiÅŸiden 1’i antidepresan kullanÄ±yor ve antidepresan kullanÄ±mÄ±nda kadÄ±nlar, erkekleri ikiye katlÄ±yor. Avustralya Üniversitesi’nin yaptÄ±ÄŸÄ± bir araÅŸtÄ±rmaya göre, depresyon dünyada en çok OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika ülkelerinde görülüyor. Sonuçlara göre, dünyanÄ±n en bunalÄ±mlÄ± ülkesi her beÅŸ kiÅŸiden birinin depresyonda olduÄŸu Afganistan. En mutlu ülke insanlarÄ± ise Japonlar.”