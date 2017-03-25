O ilaÃ§ fareleri genÃ§leÅŸtirdi ÅŸimdi ise insanlarda denenecek

Hollanda Erasmus Ãœniversitesi TÄ±p Merkezi'nde yapÄ±lan bir ilaÃ§la fareleri genÃ§leÅŸtirdiÄŸi tespit edilen insanlar Ã¼zerinde denenecek

AraÅŸtÄ±rmayÄ± yapan ekip, ÅŸimdi bir dizi güvenlik testinden sonra aynÄ± ilacÄ± insanlar üzerinde denemeyi hedefliyor. ÇalÄ±ÅŸma, vücüdun, bölünme yeteneÄŸini kaybetmiÅŸ yaÅŸlÄ± hücrelerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± temel alÄ±yor.

Ä°nsan yaÅŸlandÄ±kça, hücrelerde DNA hasarÄ± oluÅŸuyor ve bu hasar, belli bir aÅŸamadan sonra tamir edilemez hale geliyor.

Bu aÅŸamada hücreler ya kanserleÅŸiyor, ya kendi kendini yok ediyor veya hücresel senesens (hücresel yaÅŸlanma) adÄ± verilen yarÄ± faal duruma geçiyor.

Daha önce yaÅŸlanmÄ±ÅŸ hücrelerin nötr ve zararsÄ±z olduÄŸu, ancak hiçbir biyolojik katkÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülüyordu. Ancak son 10 yÄ±l içinde yapÄ±lan deneylerde, bu hücrelerin yaÅŸlanmaya baÄŸlÄ± hastalÄ±klarda önemli bir rolü olduÄŸu ve iltihaplÄ± eklem romatizmasÄ±, katarakt ve tÄ±kalÄ± damarlarda daha yüksek miktarda yaÅŸlÄ± hücre konsantrasyonu görüldüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±.

Ancak enflamasyona neden olan kimyasallar salgÄ±layan bu hücreler yaralarÄ±n iyileÅŸmesine ve tümörlerin durdurulmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor. Geçen yÄ±l yine fareler üzerinde yapÄ±lan bir deneyde, yaÅŸlÄ± hücrelerin kendi kendilerini yok etmeleri saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yöntemle farelerin ömrü beÅŸte bir oranÄ±nda uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat son çalÄ±ÅŸma, ilk kez, yaÅŸlÄ± hücrelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla yaÅŸlanmanÄ±n geciktirilmesinden ziyade, doÄŸrudan tersine çevrilmesinin mümkün olabileceÄŸine iÅŸaret ediyor.

ÇalÄ±ÅŸmada kullanÄ±lan peptid molekülü bu hücreleri hedef alÄ±yor. Kimyasal dengeleri bozularak hücreler öldürülüyor. Ä°lacÄ± geliÅŸtiren Dr. Peter de Kaizer, BBC'ye "Ä°nsanlar benim deli olduÄŸumu söylediler. Ä°lk üç denemede haklÄ± çÄ±ktÄ±lar" dedi.

Ancak De Kaizer'a göre, dördüncü denemede baÅŸarÄ± saÄŸlandÄ±. SonuçlarÄ± TÄ±p dergisi Cell'de yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rmaya göre ilaç, hÄ±zlÄ± yaÅŸlanmalarÄ± için genetikleri deÄŸiÅŸtirilen ve doÄŸal olarak yaÅŸlanan (90 fare yaÅŸÄ±) iki fare grubu üzerinde denendi.

10 ay boyunca hayvanlara haftada üç kez peptid molekülü verildi. 10 gün içinde, farelerin yeniden tüyleri çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Üç hafta sonra hayvanlarÄ±n fiziksel güçleri arttÄ±. YaÅŸlÄ± fareler, ilaç verilmeyen hemcinslerine kÄ±yasla çarkta iki kat fazla koÅŸtu. Bir ay kadar sonra da farelerin böbrek fonksiyonlarÄ± normale dönmeye baÅŸladÄ±.

Dr. Peter de Kaizer, ÅŸimdi güvenlik testleri kapsamÄ±nda ilacÄ± agresif bir beyin tümörü türü olan "Glioblastoma multiforme" hastalarÄ±nda denemeyi planlÄ±yor.

Bu hastalÄ±kta, kanserli hücreler, yaÅŸlÄ± hücrelerinkine benzer özellikler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± için peptid molekülün bu hastalÄ±k için muhtemel bir tedavi yöntemi olabileceÄŸi belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe