SMA hastalÄ±ÄŸÄ± nedir nasÄ±l tedavi edilir

Ã‡ocuklarda belirtileri daha Ã§ok gÃ¶rÃ¼len SMA hastalÄ±ÄŸÄ± son gÃ¼nlerde oldukÃ§a fazla gÃ¼ndeme geliyor

Türkiye'de bilinen adÄ±yla GevÅŸek Bebek Sendromu, bir çok çocuÄŸun ölümüne neden oluyor. Çocukluk döneminde kendini göstermeye baÅŸlayan bu hastalÄ±k, omurilikteki ön boynuz denilen bir bölgedeki hareket siniri hücreleri etkiliyor.

SMA NEDÄ°R?

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklÄ± nöro-müsküler bir hastalÄ±k. 3 evrede görülen SMA hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evre. SMA Tip 1 hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtileri çocukluk yaÅŸlarÄ±ndan itibaren gözle görülebiliyor. Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluÄŸu, desteksiz oturamama gibi sorunlar görülüyor.

SMA = Spinal Müsküler Atrofi

SMA Tip 1 = Werdnig Hoffmann HastalÄ±ÄŸÄ±

SMA Tip 3 = Kugelberg Welander HastalÄ±ÄŸÄ±

SMA TÜRKÄ°YE'DE DE SIK GÖRÜLMEYE BAÅžLADI

BatÄ± dünyasÄ±nda çok sÄ±k rastlanÄ±lan, bebek ölümlerine neden olan genetik hastalÄ±k SMA'ya, son yÄ±llarda ülkemizde de sÄ±k rastlanÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Edinburgh Üniversitesi'nde yapÄ±lan deneye göre her 6 bin doÄŸumdan birinde görülen SMA tanÄ±sÄ± %95 delesyon tanÄ±sÄ± olarak DNA testi sonucuyla konuyor. Geriye kalan %5 oranÄ±ndaki bozukluk diÄŸer hasar veren mutasyonlar ÅŸeklinde geliÅŸebiliyor. 6000 – 10000 doÄŸumda bir görülebilen hastalÄ±kta 40 çocuktan biri taÅŸÄ±yÄ±cÄ± olabiliyor. Her iki ebeveynden bozuk gen çocuÄŸa geçtiÄŸinde ancak çocuk SMA hastasÄ± olabiliyor. Sadece anneden veya sadece babadan bozuk gen aktarÄ±mÄ± çocukta hastalÄ±k oluÅŸturmuyor, ancak taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lÄ±k oluÅŸturabiliyor.

SMA NASIL TEDAVÄ° EDÄ°LÄ°R?

Belirli bir tedavisi olmayan SMA'da sadece bazÄ± bakÄ±mlar yapÄ±larak, hastanÄ±n yaÅŸam kalitesinin artÄ±rÄ±lmasÄ± amaçlanÄ±yor. SMA hastalÄ±ÄŸÄ±nda kesin tedavinin bulunmasÄ± için 2 tür çalÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor. Bunlardan biri genetik terapi. Bu terapi ile SMA rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nedenleri ortadan kaldÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. DiÄŸer tedavi ÅŸekli ise hücresel deÄŸiÅŸtirme terapisi. Bu yol ile ölü hücreler veya ölmeye baÅŸlayan hücreler yenileriyle deÄŸiÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

SMA Tip 1 hastasÄ± olan gençlerde motor nöronlar yenilenmeye daha uygun. Ancak omurilik zedelenmesinden kaynaklanan SMA rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nda hangi hücrelerin deÄŸiÅŸtirilmesi gerektiÄŸi henüz tespit edilebilmiÅŸ deÄŸil. AyrÄ±ca SMA Tip 1 hastasÄ± olan bebeklerde omuriliÄŸe kök hücre enjekte edilmesi fayda saÄŸlayabiliyor. Bunun temel nedeni, küçük çocuklarÄ±n hala geliÅŸim çaÄŸÄ±nda olmalarÄ±. Bebeklerde ve çocuklarda kök hücrelerin yaÅŸam ÅŸansÄ±nÄ±n çok fazla olmasÄ± fÄ±rsat olarak nitelendiriliyor. Travma ve omurilik zedelenmesinden sonra ortaya çÄ±kan rahatsÄ±zlÄ±klar da ise, hücre nakli pek mümkün olmuyor.

Ä°nsan embriyosu kök hücreleri sayesinde, her türlü hücrenin yenilenebilmesi ihtimali, hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisine Ä±ÅŸÄ±k tutmaktadÄ±r. Bu kök hücrelerinin çoÄŸaltÄ±labilmesi mümkündür. Ancak vücut için yeterli sayÄ±da kök hücre üretilmesi uzmanlarÄ±n önünde en büyük engel olarak durmaktadÄ±r. Kök hücrelerin kalÄ±tsal hastalÄ±klarÄ±n tedavisi adÄ±na kullanÄ±lmasÄ±, ilk defa Kaliforniya Üniversitesi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildi. GerçekleÅŸtirilen çalÄ±ÅŸmalarda omurilikte zarar gören hücrelerin yenileriyle deÄŸiÅŸtirilmesi iÅŸlemi amaçlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu iÅŸlemlerde kök hücrelerinin yüzde 95 oranÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n beyin hücrelerine benzetilmesi saÄŸlanabilmiÅŸtir. Bu çalÄ±ÅŸmanÄ±n vermiÅŸ olduÄŸu pozitif sonuçlar, SMA hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tedavi edilemez hastalÄ±klar listesinden çÄ±karÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda atÄ±lan büyük adÄ±mlardan birisidir.

Kaliforniya Üniversitesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan kök hücre çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda, yüzde 95 oranÄ±ndan yüksek sonuçlar elde edilmesi, büyük bir baÅŸarÄ±yÄ± ifade ediyor. Åžayet daha önceki çalÄ±ÅŸmalarda kök hücreler, omurilik hücrelerine sadece yüzde 20 saflÄ±kta benzetilebilmiÅŸti. Bu çalÄ±ÅŸma ile, gerekli fonksiyonlara uymayan hücrelerin omuriliÄŸe enjekte edilmesinin yarar saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ± gözlemlendi. Kök hücrelerin uygulanacak yere enjekte edilmesinde en önemli husus, saflÄ±k oranÄ±nÄ±n yüzde 95'ten fazla olmasÄ±dÄ±r. Bunu baÅŸaran Kaliforniya Üniversitesinin profesörleri, SMA hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da tedavisini bulmuÅŸ sayÄ±lÄ±rlar. Ancak, bu tedavi yönteminin hala insanlar üzerindeki etkisi araÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Elde edilen sonuçlarÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda kök hücrelerin omurilikte motor nöronlarÄ±n hasarlarÄ±nÄ±n onarÄ±lmasÄ± için kullanÄ±lmasÄ± planlanmaktadÄ±r. Hayvanlar üzerinde hücrelerin çalÄ±ÅŸÄ±p, çalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ± denenmektedir. Elde edilen olumlu sonuçlar, SMA hastalarÄ± için umut olmaktadÄ±r.