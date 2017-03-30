Ä°lk altÄ± ayda anne ve babasÄ±yla uyuyan bebekler aniden Ã¶lÃ¼yor

Uzmanlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re Ã§ocuklarla birlikte uyumak daha ilk aylarda bebeklerin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebebiyet veriyor

Bebeklerin, anne-babalarÄ±yla birlikte uyumalarÄ± durumunda, yataktan düÅŸme, yorgan altÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caÄŸa maruz kalma, anne-babalarÄ± tarafÄ±ndan havasÄ±z bÄ±rakÄ±lma, yastÄ±k ya da iyi tutturulmamÄ±ÅŸ çarÅŸafla boÄŸulma gibi tehlikelerle karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸi ifade ediliyor.

Ä°ngiltere SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, ilk altÄ± ayda bebeklerin, anne-babalarÄ± ya da bakÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n odasÄ±nda, kendi yataklarÄ±nda uyumasÄ±nÄ± öneriyor.

Yeni anne-babalara destek saÄŸlayan NCT adlÄ± yardÄ±m örgütü de ani bebek ölümü sendromunun çok yaygÄ±n olmamasÄ±na raÄŸmen, ölümlerin daha çok ailelerin bebekleriyle uyurken meydana geldiÄŸini vurguluyor.

Bu kurumun uzmanlarÄ±na göre, bebekleriyle birlikte uyuyan ebeveynler, çocuklarÄ±nÄ±n yataktan düÅŸmeyeceÄŸinden ya da herhangi bir yere sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±lar. KalÄ±n yorganlar yerine pike ya da battaniye kullanÄ±lmasÄ± ve bebeklerin yüzlerinin örtülmemesi öneriliyor.

AynÄ± ÅŸekilde bebeklerin yastÄ±klardan uzak tutulmasÄ±, anne ve babanÄ±n, bebekleriyle koltukta uyuyakalmamasÄ± tavsiye ediliyor.

'BebeÄŸim birlikte uyurken öldü'

2014'te birlikte uyuduÄŸu bebeÄŸini kaybeden Dawn Barclay adlÄ± bir kadÄ±n BBC'ye neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±:

"KÄ±zÄ±m Fern, yanÄ±na yatmadan uyumuyordu. Bunu en güvenli ÅŸekilde yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordum. SÄ±rtÄ± üstü yatÄ±rÄ±yor ellerimi göÄŸsüne koyuyordum. Birlikte uyurken diÄŸer çocuÄŸum ve kocam yanÄ±mÄ±za gelmiyordu. Fern sekiz haftalÄ±ktÄ±. Sabah emzirdikten sonra birlikte koltukta uyuduk. UyandÄ±ÄŸÄ±mda bebeÄŸim

"Ä°lk aklÄ±ma gelen ÅŸey, bebeÄŸime benim bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸ olmamdÄ±. BebeÄŸimi öldürmüÅŸ olmaktan baÅŸka bir ÅŸey düÅŸünemiyordum. Fern'i alÄ±p, çÄ±ÄŸlÄ±klar içinde kocama koÅŸtum. Kocam suni teneffüs yapmaya baÅŸladÄ±. Kurtulacak sandÄ±m. Çünkü yüzünün rengi yerine gelmiÅŸti. Ama Fern'i kurtaramadÄ±k. Yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±m."

Dokuz ay sonra, savcÄ±lÄ±k raporunda doÄŸum sÄ±rasÄ±nda bebeÄŸin beyninde hasar oluÅŸtuÄŸu ve bu yüzden nefessiz kalmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi belirtildi.

BebeÄŸin ölüm sertifikasÄ±na "birlikte uyumayla iliÅŸkili, açÄ±klanamayan ani ölüm" diye yazÄ±ldÄ±.

'BebeÄŸimle birlikte uyumam çok doÄŸal'

Shona Haigh dört aylÄ±k kÄ±zÄ± Ava'yla birlikte uyuyor.Haigh, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n bebeÄŸi yataÄŸÄ±na yatÄ±rmasÄ±nÄ± tavsiye etmesine raÄŸmen, Ava'nÄ±n tek baÅŸÄ±na kalÄ±nca aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor, "YalnÄ±zken aÄŸlamaktan boÄŸulacak gibi oluyor, öksürüyor. Ben uyanÄ±kken, bebeÄŸimin kollarÄ±mda mutlu olmasÄ±nÄ± istiyorum. Ava, uyku tulumunda annesiyle babasÄ±nÄ±n arasÄ±nda uyuyor ve bu çok doÄŸal" diyor.

Kaynak: BBC Türkçe