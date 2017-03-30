Bilim insanlarÄ±ndan ÅŸok iddia dÃ¼nyayÄ± uzaylÄ±lar geliÅŸtirdi

UzmanlarÄ±n ve bilim insanlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, uzaylÄ±larÄ±n dÃ¼nya yaÅŸamÄ±nÄ± oluÅŸturan varlÄ±klar olabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor

Åžimdiye kadar MÄ±sÄ±r piramitleri baÅŸta olmak üzere birçok yapÄ±yÄ± uzaylÄ±larÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±na dair yapÄ±lan tezlere en ilginç eklemeye göre uzaylÄ±lar dünya üzerindeki yaÅŸamÄ± oluÅŸturan varlÄ±klar olabileceÄŸi ve yaÅŸamÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ±n '37' sayÄ±sÄ±nÄ±n içinde gizli olduÄŸu belirtildi. Ä°lgili çalÄ±ÅŸmada, uzmanlar on örnekten dokuz örneÄŸi biçimlendirdiler ve genetik kodda rastgele birkaç kez aynÄ± deÄŸerin ortaya çÄ±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 10 trilyonda bir gibi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir olasÄ±lÄ±ÄŸa sahip olduÄŸunu düÅŸünüyorlar.

UZMANLAR 'RASTGELE' OLMADIÄžINI Ä°DDÄ°A EDÄ°YOR

Uzmanlar New Scientists ile yaptÄ±ÄŸÄ± röportajda "Kodun rastgele olmayan bir yapÄ±ya sahip olduÄŸu belli oldu" ifadelerini kullandÄ±lar. "AlÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki" bilimsel teoriye göre, yaÅŸamÄ±n kökeni "37 sayÄ±sÄ±" etrafÄ±nda dönebilir. Söz konusu teori, genetik kodumuzun evrenin baÅŸka yerlerinden gelen akÄ±llÄ± varlÄ±klar tarafÄ±ndan oluÅŸturulduÄŸunu ve hatta bir imza bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± ileri sürer.