Estetik Meme KÃ¼Ã§Ã¼ltme AmeliyatÄ± Reduction nedir

Estetik meme kÃ¼Ã§Ã¼ltme ameliyatÄ±, kadÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ dÃ¼zeltmek amacÄ±yla yapÄ±lan kozmetik ameliyatlardan biri gibi gÃ¶zÃ¼kmekle birlikte aynÄ± zamanda rekonstrÃ¼ktif bir ameliyattÄ±r. Doktor Zafer Kaynar yazdÄ±.

AVRUPA AJANSI/LONDRA-Doktor Zafer Kaynar yazdÄ±. Ä°riliÄŸe baÄŸlÄ± sarkÄ±k bir meme, kadÄ±nda sÄ±rt ve boyun aÄŸrÄ±larÄ±na neden olabilir, kamburluÄŸa yol açabilir. Sütyenin kol sinirlerine baskÄ± yapmasÄ±na baÄŸlÄ± uyuÅŸmalar olabilir. Nefes almada güçlük çekilebilir. Meme derisi ile göÄŸüs derisinin devamlÄ± birbirine sürtünmesi sonucu meme altÄ± oluÄŸunda piÅŸikler olabilir, yaralar açÄ±labilir. Estetik meme küçültme ameliyatÄ±na Uygun Adaylar Kimlerdir? Günlük fizik aktivite sÄ±nÄ±rlanabilir. AyrÄ±ca iri meme giysi seçimi konusunda zorluklar yaratÄ±rken, kadÄ±nÄ±n kendini beÄŸenmemesi de sosyal ve psikolojik sorunlara sebep olur. Meme küçültme amacÄ±yla uygulanacak bir ameliyat, memelere doÄŸal bir görünüm kazandÄ±rÄ±r, yukarÄ±da sÄ±ralanan sorunlar ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olur, kiÅŸinin yaÅŸamÄ± kolaylaÅŸÄ±r. Memeler deÄŸiÅŸik nedenlerle büyük olabilir. Genetik faktörler, hormonal deÄŸiÅŸiklikler veya bazÄ± hastalÄ±klar sonucu, vücut ölçülerine uyum saÄŸlamayan iri meme oluÅŸabilir. Kilo deÄŸiÅŸiklikleri, emzirme ve yerçekimi etkisi ile mevcut sorun daha da arttÄ±rabilir. Meme dokusunun artmasÄ± ve buna baÄŸlÄ± iri meme genç kÄ±zlarda da görülebilir.Tulip Medical Adres: 9 Grand Parade, Green Lanes, London N4 1JX e-mail: medical@tulipholidays.com Tel: 020 8211 1105

Meme Küçültme AmeliyatÄ± öncesi

Meme küçültme ameliyatÄ± olmayÄ± düÅŸünüyor veya bu konuda bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmak istiyor iseniz bir plastik cerraha baÅŸvurmalÄ±sÄ±nÄ±z. Meme küçültme ameliyatÄ± ilk muayenede beklentilerinizi, kÄ±sacasÄ± neden böyle bir ameliyat düÅŸündüÄŸünüzü ve bu ameliyattan ne beklediÄŸinizi açÄ±kça cerrahÄ±nÄ±za anlatmalÄ±sÄ±nÄ±z. CerrahÄ±nÄ±z önce sizi dinleyecek, sizin kiÅŸisel hastalÄ±k hikayenizi ve aile hastalÄ±k hikayenizi öÄŸrenecek, ardÄ±ndan sizi muayene edecektir. Bu muayene sonucunda memelerinizin büyüklüÄŸü, ÅŸekli, derinizin durumu, yaÅŸÄ±nÄ±z, evlilik ve çocuk sahibi olup olmayacaÄŸÄ±nÄ±z, meme baÅŸÄ±nÄ±n yeni yeri vb durumlar sizinle tartÄ±ÅŸÄ±lacaktÄ±r. AnlamadÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± cerrahÄ±nÄ±za tekrar tekrar sormaktan çekinmeyiniz. CerrahÄ±nÄ±z ameliyatÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± hakkÄ±nda size bilgi verecek, iz, meme baÅŸÄ± duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, emzirme, anestezi ÅŸekli ve ameliyatÄ±n riskleri hakkÄ±nda bilgi verecektir. Daha önce ameliyat olan hastalarÄ±n resimlerini görmek karar vermenizi kolaylaÅŸtÄ±rabilir.

Meme Küçültme Ameliyata hazÄ±rlÄ±k

Ameliyat öncesi yapÄ±lmasÄ± gereken kan ve akciÄŸer filmine ilave olarak, mamografi ve gerekirse meme ultrasonografisi yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Yüksek tansiyon, sigara, ilaç alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± gibi durumlar tartÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Meme küçültme ameliyatÄ± için genellikle kan verilmesi gerekmez. Kan transfüzyonunun gerekli olduÄŸu hallerde, ameliyattan 5-7 gün önce alÄ±nan kendi kanÄ±nÄ±z (ototransfüzyon) kullanÄ±labilir. Ameliyat günü ve sonraki birkaç gün için size yardÄ±mcÄ± olacak birisi gerekecektir. Meme küçültme ameliyatÄ±, hastanede yapÄ±lmasÄ± gereken bir ameliyattÄ±r, 1-3 gün hastanede yatmanÄ±z gerekebilir.Tulip Medical Adres: 9 Grand Parade, Green Lanes, London N4 1JX e-mail: medical@tulipholidays.com Tel: 020 8211 1105

Meme Küçültme AmeliyatÄ±

Estetik meme küçültme ameliyatÄ±nda büyük olan meme dokusu kiÅŸinin vücut ölçülerine göre yeniden ÅŸekillendirilir. Fazla meme dokusu ve üzerindeki deri çÄ±kartÄ±lÄ±r. Meme baÅŸÄ± olmasÄ± gereken yere taÅŸÄ±nÄ±r. Ameliyat genel anestezi ile hastane koÅŸullarÄ±nda bir ameliyathanede yapÄ±lÄ±r.

Ameliyat 2,5 - 4 saat sürer. Hangi yöntem uygulanÄ±rsa uygulansÄ±n meme baÅŸÄ± etrafÄ±nda kesinlikle iz kalÄ±r. Buna ek olarak, uygulanan yönteme göre meme baÅŸÄ±nÄ±n alt kenarÄ±nÄ±n orta kÄ±smÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru ters T ÅŸeklinde bir iz daha kalÄ±r. T ÅŸeklindeki izin alt kÄ±smÄ± meme altÄ± kÄ±vrÄ±mÄ±na uydurulur. Ancak son zamanlarda uygulanan cerrahi teknik ile meme kÄ±vrÄ±mÄ± bölgesindeki izi ortadan kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

Sadece meme baÅŸÄ± etrafÄ±nda ve meme baÅŸÄ±nÄ±n alt kenarÄ±nÄ±n orta kÄ±smÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru 4.5-5 cm. kadar bir iz kalmaktadÄ±r. Ancak bu izler baÅŸlangÄ±çta belirgindir, zamanla belli belirsiz hale gelebilir. Ameliyat sonrasÄ± izlerin derecesi, memenin büyüklüÄŸüne, kullanÄ±lan ameliyat yöntemine ve nihayet hastanÄ±n derisinin iz bÄ±rakma özelliÄŸine baÄŸlÄ±dÄ±r.

Bir grup hasta üstsüz güneÅŸlendiklerini ifade etmektedirler. BazÄ± özel durumlarda, ileri derecede büyük memelerde, yukarda sÄ±ralanan ameliyat ÅŸekillerinin uygulanmasÄ± mümkün olmayabilir. Bu takdirde, meme baÅŸÄ±nÄ±n serbest olarak taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± teknikler kullanÄ±lÄ±r, bu ameliyatÄ±n izleri de yukarÄ±daki ameliyatlar gibi ters T ÅŸeklindedir.Tulip Medical Adres: 9 Grand Parade, Green Lanes, London N4 1JX e-mail: medical@tulipholidays.com Tel: 020 8211 1105

Meme Küçültme Ameliyat sonrasÄ±

Ameliyat sonrasÄ± genellikle rahat geçer. AÄŸrÄ± minimaldir. Kol hareketlerinde kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k olabilir. Memeler üzerine sütyene benzer sargÄ± uygulanÄ±r veya bazÄ± cerrahlar ameliyat sonrasÄ± hemen sütyen giydirir.

Genellikle her iki memeye dren adÄ± verilen borular yerleÅŸtirilir ve 24-72 saat içinde çÄ±karÄ±lÄ±r. Meme baÅŸÄ± üzerine ayrÄ± pansuman konulur. Pansuman 2-4 gün sonra açÄ±larak yara kontrol edilir. 7 gün sonra sargÄ±lar açÄ±lÄ±r. DikiÅŸler 10-12 gün sonra alÄ±nÄ±r. Hastanede 1-2 gün kalÄ±nÄ±r. Hastaya 6 hafta sporcu sütyeni giydirilir ve masaj önerilir. Erken dönemde ÅŸiÅŸlik olabilir, meme baÅŸÄ±nda hissizlik ve deri üzerinde morumsu renk deÄŸiÅŸimi görülebilir. Bunlar kÄ±sa sürede kendiliÄŸinden kaybolur.

Meme Küçültme Ameliyat SonrasÄ± Normal YaÅŸantÄ±ya DönüÅŸ

Hasta 1 hafta sonra iÅŸine dönebilir. 3 ay aÄŸÄ±r sporlardan uzak durmasÄ± önerilir. Estetik meme küçültme ameliyatÄ± genel olarak iyi ve kalÄ±cÄ± sonuç veren, kiÅŸinin ve eÅŸinin ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± düzelten onlarÄ± yaÅŸama daha baÄŸlÄ± hale getiren, özellikle kadÄ±nÄ±n giyim tarzÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran bir ameliyattÄ±r. Yeni ÅŸekillendirilmiÅŸ meme uzun süre dayanÄ±klÄ± olur, ancak kilo deÄŸiÅŸiklikleri, gebelik, emzirme ve yerçekimi, memede hacim artÄ±ÅŸÄ±na ve sarkÄ±klÄ±klara neden olabilir.

Meme Küçültme AmeliyatÄ± SonrasÄ± Doktorumuzun Tavsiyeleri

• KÄ±yafetlerinizin seçimi bol olmasÄ±na dikkat etmeliyiz.

• Ameliyat sonrasÄ± bir kaç gün duÅŸ yapmanÄ±z gerekir.

• Bandajlar ancak ameliyat sonrasÄ±nda bir iki gün sonra çÄ±karÄ±lÄ±r.

• Sütyen en az 1 ay süreyle takÄ±lÄ± kalmalÄ±dÄ±r, ve günün 24 saati giyilmelidir.

• DikiÅŸler genellikle ameliyattan sonra 1 – 2 hafta sonra çÄ±kmaya hazÄ±rdÄ±r.

• Kesinlik ve kesinlikle cinsel iliÅŸkiden kaçÄ±nÄ±lmalÄ±dÄ±r.

• Bol bol su için ve yeterli beslenmenize dikkat edin.

• BuzdolabÄ±, çamaÅŸÄ±r makinesi, koltuk türündeki aÄŸÄ±r eÅŸyalar kaldÄ±rmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

• Yüzme, kayak, fitness vb. atletik sporlarÄ± ameliyatÄ±nÄ±zdan bir ay sonrasÄ±nda yapmanÄ±z gerekmektedir.

Meme küçültme ameliyatlarÄ±nÄ±n riskleri:

Her ameliyatta olduÄŸu gibi meme küçültme ameliyatÄ±nÄ±n da bazÄ± riskleri vardÄ±r. Bu ameliyatÄ± olan kiÅŸilerin çoÄŸunda, ameliyata baÄŸlÄ± problemler görülmese de sizin bunlarÄ± bilmeniz önemlidir. KiÅŸisel seçiminizde, ameliyatÄ±n risklerini ve size saÄŸlayacaÄŸÄ± yararlarÄ± bilmeniz önemlidir.

Doktorunuz tüm bu riskleri içeren bilgi ve onam içerikli metni sizinle paylaÅŸacak ve ameliyat onayÄ±nÄ±zÄ± alacaktÄ±r. Doktorunuz size bu risklerden bahsettiÄŸi zaman teker teker hepsini tartÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z.Tulip Medical Adres: 9 Grand Parade, Green Lanes, London N4 1JX e-mail: medical@tulipholidays.com Tel: 020 8211 1105

Meme Küçültme AmeliyatÄ±n Karnesi:

GöÄŸüs Küçültme AmeliyatÄ± Anestezi ÅŸekli: Genel.

GöÄŸüs Küçültme AmeliyatÄ± nerede yapÄ±lmalÄ±: DonanÄ±mlÄ± bir hastanede ve ameliyathanesinde.

GöÄŸüs Küçültme Ameliyat süresi: 2,5-3 saat.

GöÄŸüs Küçültme AmeliyatÄ± hastanede yatÄ±ÅŸ süresi: Bir gün sonra taburcu olunabilir.

GöÄŸüs Küçültme Ameliyat sonrasÄ± aÄŸrÄ± – sÄ±kÄ±ntÄ±: Bir kaç gün hafif bir sÄ±zlama olabilir. Özellikle ilk bir kaç gün kol hareketlerinde hafif aÄŸrÄ± olabilir. Basit aÄŸrÄ± kesiciler bu aÄŸrÄ±lar için yeterli olur.

GöÄŸüs Küçültme AmeliyatÄ± SonrasÄ± Pansuman ÅžiÅŸme, morarma: 5-10 gün arasÄ±nda, orta derecede.

Dren: Dren kullanmak gerekir. Drenlerin çekileceÄŸi süreyi cerrahÄ±nÄ±z belirleyecektir.

GöÄŸüs Küçültme AmeliyatÄ± SonrasÄ± Pansuman: 3-4 günde tamamen çÄ±karÄ±lÄ±r.

GöÄŸüs Küçültme AmeliyatÄ± SonrasÄ± Sütyen KullanÄ±mÄ±: 6 hafta yumuÅŸak sporcu sütyeni kullanmak gerekir.

GöÄŸüs Küçültme AmeliyatÄ± SonrasÄ± DikiÅŸlerin AlÄ±nmasÄ±: Genellikle her memede sadece bir tek alÄ±nacak dikiÅŸ olur ve bu dikiÅŸ 12-15 gün civarÄ±nda alÄ±nÄ±r.

GöÄŸüs Küçültme Ameliyat SonrasÄ± Ne zaman iÅŸe dönülebilir: 3-7 gün.

GöÄŸüs Küçültme AmeliyatÄ± SonrasÄ± Araba kullanmak: 3-4 dört gün sonra, özellikle kol hareketlerindeki hassasiyet azaldÄ±ÄŸÄ±nda araba kullanÄ±labilir.

GöÄŸüs Küçültme AmeliyatÄ± iyileÅŸme süreci: Ameliyattan sonraki bir kaç gün kol hareketlerinde hafif aÄŸrÄ± olur. Bu memenin üzerinde bulunduÄŸu göÄŸüs kaslarÄ±nÄ±n hareketleri ile oluÅŸan aÄŸrÄ±dÄ±r. Ä°lk bir kaç hafta aÄŸÄ±rlÄ±k kaldÄ±ramaz, eÄŸer küçük çocuÄŸunuz yada bebeÄŸiniz varsa onlarÄ± kucaÄŸÄ±nÄ±za ancak otururken alabilirsiniz.

GöÄŸüs Küçültme AmeliyatÄ± SonrasÄ± Spor: 2 hafta sonra uzun yürüyüÅŸler, 3-4 hafta sonra koÅŸuya baÅŸlanabilir. KollarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fitness, tenis gibi sporlara 4-5 hafta sonra baÅŸlanabilir.

Son ÅŸekil: 6. Ay/1.yÄ±l arasÄ±nda

Dr. Zafer KAYNAR