AkÄ±llÄ± telefonlar Ã¶lÃ¼mleri arttÄ±rÄ±yor geÃ§en sene 6 bin yaya hayatÄ±nÄ± kaybetti

ABD'de yayÄ±nlanan rapor, akÄ±llÄ± cep telefonlar kullanan yayalarÄ±n yÃ¼rÃ¼rken Ã¶ldÃ¼klerini ortaya Ã§Ä±kardÄ±

ABD'de yeni yayÄ±nlanan bir rapora göre 2016'da 6 bine yakÄ±n yaya yürürken hayatÄ±nÄ± kaybetti. Bu rakam son 7 yÄ±lda dörde katlandÄ±. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar bunun ne büyük sebebinin akÄ±llÄ± telefon kullanÄ±mÄ± olduÄŸu görüÅŸünde. Bu rakamÄ±n son 20 yÄ±lÄ±n rekoru olduÄŸu belirtildi. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar 2010 yÄ±lÄ±ndan beri yaya ölümlerinin düzenli olarak arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ölümlerin artmasÄ±nÄ±n bir çok deÄŸiÅŸkene baÄŸlÄ± olduÄŸu belirtilse de en büyük etkenin akÄ±llÄ± telefon kullanÄ±mÄ± olduÄŸu tahmin ediliyor. Hem yayalarÄ±n hem de sürücülerin trafikteyken akÄ±llÄ± telefonlarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ve bunun da sÄ±klÄ±kla dikkat daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±na yol açtÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinildi. 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana yaklaÅŸÄ±k dört kat artan yaya ölümlerinin, akÄ±llÄ± telefonlarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmaya baÅŸlamasÄ±yla paralellik gösteriyor. 61,25 milyon insan hayatÄ±nÄ± kaybetti!