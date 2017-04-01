Kanser hastalÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± hangi besinler tÃ¼ketilmeli

TÄ±bbi Onkoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Emin GÃ¶khan Kandemir kanser hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± tetikleyen faktÃ¶rleri aÃ§Ä±klarken hangi besinlerin saÄŸlÄ±ÄŸa faydalÄ± olduÄŸunu da aÃ§Ä±kladÄ±

TÄ±bbi Onkoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, 1-7 Nisan Kanser HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 14 milyon 100 bin kiÅŸide kanser vakasÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 8 milyon 200 bin kiÅŸinin de kanser nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi.Kandemir, kansere yol açan risk faktörlerinden uzak durmak gerektiÄŸini söyledi. Risk faktörlerinin baÅŸÄ±nda sigaranÄ±n geldiÄŸini vurgulayan Kandemir, ÅŸöyle devam etti:

"Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmalÄ±yÄ±z. Ä°kinci bir faktör olarak alkolü sayabiliriz. Alkol de birçok kanser geliÅŸiminde rol oynamaktadÄ±r. Radyasyon yine söz ettiÄŸimiz gibi çok önemlidir. GüneÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± cilt kanserine yol açmakta, uzun süreli solaryum da kanser riskini artÄ±rmaktadÄ±r. Kanserlerin yaklaÅŸÄ±k beÅŸte biri enfeksiyonlara baÄŸlÄ± olarak geliÅŸmektedir. Nedir bu enfeksiyonlar diye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda özellikle Hepatit B virüsü vardÄ±r. HBV virüsü nedeniyle hepatit geliÅŸmekte daha sonra ise karaciÄŸer kanseri meydana gelmektedir. Yine aynÄ± ÅŸekilde Hepatit C'ye baÄŸlÄ± olarak da ilerleyen yÄ±llarda bu hastalarda karaciÄŸer kanseri geliÅŸmektedir. KadÄ±nlarda rahim aÄŸzÄ± kanserinin sebebi de HPV virüsüdür. EÄŸer biz bunlardan korunursak dolayÄ±sÄ±yla kanserden de korunmuÅŸ olmaktayÄ±z."

"Beslenme çok önemlidir"

Emin Gökhan Kandemir, saÄŸlÄ±klÄ± bir beslenme ve beraberinde egzersiz yapmanÄ±n, saÄŸlÄ±klÄ± bir kiloda olmanÄ±n da kanserden korunma açÄ±sÄ±ndan önemli olduÄŸunu aktardÄ±.

Özellikle sebze ve meyvelerden zengin bir beslenmenin temel olarak dikkat edilecekler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kandemir, ÅŸu bilgileri verdi:

"Fazla miktarda et tüketimi ile iÅŸlenmiÅŸ gÄ±dalarÄ±n tüketimi de kanser açÄ±sÄ±ndan bir risk faktörü olmaktadÄ±r. Tabii ki burada güvenli gÄ±dalarÄ±n tüketimi çok önemlidir. GÄ±danÄ±n üretiminden tüketimine kadar geçen birçok aÅŸamada bir takÄ±m sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸmaktayÄ±z. EÄŸer güvenli gÄ±da tüketimi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z taktirde ve yine bunlarÄ± makul ölçüde tükettiÄŸimiz takdirde kanserden önemli oranda, yüzde 30 ila 40 oranÄ±nda korunabilmekteyiz."

Kandemir, erken teÅŸhis sayesinde kanser tedavisinde baÅŸarÄ± oranÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.