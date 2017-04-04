FenerbahÃ§e EczacÄ±baÅŸÄ± Vitra maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

FenerbahÃ§e, CEV KadÄ±nlar Åžampiyonlar Ligi Play-Off turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrAâ€™yÄ± aÄŸÄ±rlÄ±yor. Peki maÃ§ ne zaman baÅŸlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...
Voleybolda KadÄ±nlar CEV Åžampiyonlar Ligi 6'lÄ± play-off rövanÅŸ mücadelesi Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Burhan Felek Spor Salonu'nda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA ile mücadele edecek. Maç, SmartSpor'dan izlenebilecek. Deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± ilk maçta rakibini 3-2'lik skorla maÄŸlup eden Fenerbahçe, yarÄ±n oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmadan da galip ayrÄ±lÄ±p dörtlü finale çÄ±kmak istiyor.