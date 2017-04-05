Bir ilk gerÃ§ekleÅŸti erkekler iÃ§in doÄŸum kontrol iÄŸnesi Ã¼retilecek

Hindistan'da geliÅŸtirilen doÄŸum kontrol jeli izin aÅŸamasÄ±na geldi. Ä°zin Ã§Ä±karsa bu uygulama kadÄ±nlardan sonra erkeklerde de geÃ§erli olacak

KadÄ±n doÄŸum kontrol hapÄ± satan ilaç devleri ilgi göstermediÄŸi için ilaç, onay almasÄ± halinde Hindistan'da üretilecek.Dünya genelinde yÄ±lda 10 milyar dolarlÄ±k kadÄ±n doÄŸum kontrol hapÄ± ve 3.5 milyar dolarlÄ±k prezervatif satÄ±lÄ±yor.

100 yÄ±l sonra

Ä°lacÄ±n piyasaya çÄ±kmasÄ±yla bir asÄ±rdan uzun bir süredir üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±lan erkek doÄŸum kontrol yöntemi hayata geçmiÅŸ olacak.

Ä°ngiltere'de yayÄ±mlanan Independent gazetesinin haberine göre, 76 yaÅŸÄ±ndaki biyomedikal mühendisi Sujoy Guha tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen yöntemle, testiste sperm taÅŸÄ±yan damarlara, erimiÅŸ çikolata yoÄŸunluÄŸundaki bir jel ÅŸÄ±rÄ±nga ediliyor.

Pozitif yüklü bu jel, negatif yüklü sperm üzerinde tampon görevi görüyor, spermlerin baÅŸ ve kuyruklarÄ±nÄ± bozarak dölleme yeteneÄŸini ortadan kaldÄ±rÄ±yor.

YÄ±llarca etkili olan bu jel istenmesi halinde testise yapÄ±lan ikinci bir iÄŸneyle etkisizleÅŸtiriliyor ve spermler yeniden normal olarak penise ulaÅŸÄ±yor.

Risug adÄ± verilen ve bilinen hiçbir yan etkisi olmayan jelin iki yÄ±l içinde piyasaya çÄ±kmasÄ± hedefleniyor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan 2015'te yayÄ±mlanan bir rapora göre, dünya genelinde, doÄŸum kontrolünde erkekler aktif bir rol almaya yanaÅŸmÄ±yor.

BaÅŸka bir ifadeyle çiftler arasÄ±nda sorumluluÄŸu daha çok kadÄ±nlar üstleniyor.

KadÄ±nlarÄ±n yüzde 60'Ä± doÄŸum kontrol hapÄ± alÄ±yor ya da modern doÄŸum kontrol yöntemlerinden yararlanÄ±yor.

Çiftler arasÄ±nda doÄŸum kontrol hapÄ± kullanmayan ve sadece partnerinin prezervatif takmasÄ±yla yetinen kadÄ±nlarÄ±n oranÄ± yüzde sekiz.

Yeni yöntemin geliÅŸmekte olan ülkelerde yaÅŸayan ve doÄŸum kontrol yöntemlerine eriÅŸimi olmayan 225 milyon kadÄ±n üzerindeki yükü hafifletebileceÄŸi belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe