SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± kimyasal saldÄ±rÄ±daki Ã§arpÄ±cÄ± detayÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye'nin Ä°dlib kentine yÃ¶nelik kimyasal saldÄ±rÄ±da hastalar Ã¼zerinden yapÄ±lan tetkiklere gÃ¶re 'sarin' gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye'de düzenlenen kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda Türkiye'de tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lar ve otopsi sonuçlarÄ±yla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, "Hatay'daki hastanelerde 30, Adana BalcalÄ± Üniversite Hastanesinde 1 olmak üzere toplam 31 yaralÄ± bulunmaktadÄ±r. 3 aÄŸÄ±r yaralÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. Ä°lk tahlil sonuçlarÄ±na göre hastalarda kimyasal maddeye (Sarin) maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸündüren bulgulara rastlanmÄ±ÅŸtÄ±r. 3 cenazeye, UluslararasÄ± Kimyasal SilahlarÄ± Önleme Örgütü ve Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü yetkililerinin refakatiyle otopsi iÅŸlemi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Kimyasal Silah Önleme Örgütü tarafÄ±ndan alÄ±nan örnekler kendilerince Lahey'de tetkik edilecektir" denildi.

SARÄ°N GAZINA RASTLANDI

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸunlara vurgu yapÄ±ldÄ±: "Suriye'de yaÅŸanan patlama sonrasÄ±nda Türkiye'de tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lar ve otopsi sonuçlarÄ±yla ilgili son durum ÅŸöyledir; Hatay'daki hastanelerde 30, Adana BalcalÄ± Üniversite Hastanesinde 1 olmak üzere toplam 31 yaralÄ± bulunmaktadÄ±r. 3 aÄŸÄ±r yaralÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. Ä°lk tahlil sonuçlarÄ±na göre hastalarda kimyasal maddeye (Sarin) maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸündüren bulgulara rastlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Adana Adli TÄ±p Kurumunda 3 cenazeye, UluslararasÄ± Kimyasal SilahlarÄ± Önleme Örgütü ve Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü yetkililerinin refakatiyle otopsi iÅŸlemi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Otopside ilk bulgular olarak akciÄŸer ödemi, akciÄŸerlerin aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±nda artÄ±ÅŸ ve akciÄŸerde kanama tespit edilmiÅŸtir. Bu tespitler, yaralanmanÄ±n kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu düÅŸündürmektedir. Ankara Gülhane EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine getirilen vücut dokularÄ± ve sÄ±vÄ±larÄ±ndan alÄ±nan örneklere gerekli kimyasal ve toksikolojik inceleme yapÄ±lmaktadÄ±r. Kimyasal Silah Önleme Örgütü tarafÄ±ndan alÄ±nan örnekler kendilerince Lahey'de tetkik edilecektir. Tahlil ve otopsi sonuçlarÄ± kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r."