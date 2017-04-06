Canan Karatay'dan fÄ±rÄ±ncÄ±lara mesaj Ben tÃ¼ccar deÄŸil saÄŸlÄ±kÃ§Ä± olarak konuÅŸuyorum

Kalp ve Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ProfesÃ¶rÃ¼ Canan Karatay sÃ¶ylemleriyle esnaf ile sÃ¼rekli Ã§atÄ±ÅŸÄ±yor. FÄ±rÄ±ncukarub j kendisine kÄ±zmamasÄ± gerektiÄŸini belirten Karatay, saÄŸlÄ±kÃ§Ä± olarak hastalÄ±klarÄ±n Ã¶nlenmesi iÃ§in aÃ§Ä±klamalarda bulunduÄŸunu sÃ¶yledi

Isparta düzenlenen 'saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam' konulu konferansa katÄ±lan Prof. Dr. Canan Karatay, kÄ±ÅŸ aylarÄ±ndan bahara geçilirken nasÄ±l beslenme yöntemi izlenmesi gerektiÄŸine iliÅŸkin "Åžimdi baharÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Ama daha yerli bahar ve yaz ürünleri çÄ±kmadÄ±. Onun için kÄ±ÅŸ ürünlerini doÄŸal olarak tüketmeye devam etmeliyiz. Karnabahar, lahana, turp, havuç bunlar bol bol hatta yeÅŸillikler bol bol tüketilebilir. Önemli olan doÄŸal olarak yetiÅŸmiÅŸ ürünleri doÄŸal ÅŸekliyle tüketmektir. YaÄŸ tüketimi bu bahar geçiÅŸlerinde çok önemli. Çok büyük halsizlikler oluyor. Bunu giderecek en önemli ÅŸey doÄŸal olan köy tereyaÄŸÄ±, zeytinyaÄŸÄ±, balÄ±k yaÄŸÄ±dÄ±r. Bunlar doÄŸal olarak tüketilirse bahar yorgunluÄŸu olmaz" ifadelerini kaydetti.

"EKMEK VE ÅžEKER TÜKETMEYÄ°N"

Kanser HaftasÄ±nda olduÄŸumuzu anÄ±msatan Karatay, "Åžeker kanser yapar. Kanser yapan ÅŸekerdir. YediÄŸimiz ÅŸeker ve ekmeklerin kan ÅŸekerini yükseltmesidir. Ä°nsülin hormonu yüksekliÄŸidir. Ekmek ve trans yaÄŸlar bunu çok yükseltir. Hepsi kanser sebebidir. Onun için ekmek ve ÅŸeker tüketmeyin diyorum. Kan ÅŸekerini en çok ekmek yükseltir. Tabi ekmek de çok kimyasal madde var. KatkÄ± maddesi var. KatkÄ± maddeleri içinde bromür var. Bromürün kanserojen bir madde olduÄŸu tüm çalÄ±ÅŸmalarda gösterilmiÅŸtir. Bromür aÄŸÄ±r bir metaldir. Klorürde olduÄŸu gibi. BakÄ±n klorür insanÄ± öldürüyor. Suriye'de o gazÄ± kullanarak insanlar öldü. Bromür de klorürü de aynÄ± gruptan sayÄ±lÄ±r. Ekmek üretenler bana kÄ±zmasÄ±nlar. Ama 2006'da Dünya SaÄŸlÄ±k Organizasyonunun raporuna göre konuÅŸuyorum ben. SaÄŸlÄ±kçÄ± olarak konuÅŸuyorum. Ben tüccar deÄŸilim. Halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak, hastalanmamak, eÄŸer hastaysanÄ±z iyileÅŸme imkanÄ± olduÄŸunu, bu hastalÄ±klarÄ±n tedbirinin alÄ±nabileceÄŸini söylüyorum. Kanser riskini siz elinizle azaltabilir, deÄŸiÅŸtirebilir, yok edebilirsiniz" dedi.