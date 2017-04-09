Canan Karatay'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na kÄ±zdÄ± ArÄ± Adam balÄ±n ÅŸifasÄ±nÄ± anlattÄ±

Canan Karatay'Ä±n "Bal yemeyin" sÃ¶zlerine karÅŸÄ± sinirlenen tiyatro oyuncusu arÄ± kÄ±yafeti giyerek sokak sokak dolaÅŸtÄ±. Tepki Ã§ekmek iÃ§in surlara Ã§Ä±kan arÄ± adam balÄ±n faydasÄ±nÄ± anlata anlata bitiremedi.

Tiyatrocu ve dizi yapÄ±mcÄ±sÄ± 54 yaÅŸÄ±ndaki Bahtiyar Keskin, balcÄ±lar tarafÄ±ndan büyük tepki çeken Canan Karatay'Ä±n bal zararlÄ±dÄ±r açÄ±klamasÄ±na tepki göstermek için arÄ± kostümü giyerek Bursa sokaklarÄ±nda ve tarihi surlarda dolaÅŸtÄ±. Kendisine arÄ± kÄ±yafeti diktiren Keskin, balÄ±n ÅŸifa kaynaÄŸÄ±nÄ± göstermek için sokaklarda gezdi. "Canan Karatay'Ä± bir görsem onu sokacaÄŸÄ±m" diyen Bahtiyar Keskin, "Canan Karatay, bal yemenin insan ömrünü kÄ±salttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Bu çok yanlÄ±ÅŸ bir ifadedir. Ben tiyatro sanatçÄ±sÄ± olarak balÄ±n ne kadar faydalÄ± bir gÄ±da olduÄŸunu anlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Karatay'Ä± protesto ediyorum. YanlÄ±ÅŸ deÄŸerlendirme ve bilgilendirme yapmÄ±ÅŸtÄ±r. BalÄ±n bin bir derde faydasÄ± vardÄ±r" dedi.