Ana Sayfa | SAÄžLIK 09/04/2017 09:54

Canan Karatay'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na kÄ±zdÄ± ArÄ± Adam balÄ±n ÅŸifasÄ±nÄ± anlattÄ±

arÄ± adam

Canan Karatay'Ä±n "Bal yemeyin" sÃ¶zlerine karÅŸÄ± sinirlenen tiyatro oyuncusu arÄ± kÄ±yafeti giyerek sokak sokak dolaÅŸtÄ±. Tepki Ã§ekmek iÃ§in surlara Ã§Ä±kan arÄ± adam balÄ±n faydasÄ±nÄ± anlata anlata bitiremedi.

Tiyatrocu ve dizi yapÄ±mcÄ±sÄ± 54 yaÅŸÄ±ndaki Bahtiyar Keskin, balcÄ±lar tarafÄ±ndan büyük tepki çeken Canan Karatay'Ä±n bal zararlÄ±dÄ±r açÄ±klamasÄ±na tepki göstermek için arÄ± kostümü giyerek Bursa sokaklarÄ±nda ve tarihi surlarda dolaÅŸtÄ±. Kendisine arÄ± kÄ±yafeti diktiren Keskin, balÄ±n ÅŸifa kaynaÄŸÄ±nÄ± göstermek için sokaklarda gezdi. "Canan Karatay'Ä± bir görsem onu sokacaÄŸÄ±m" diyen Bahtiyar Keskin, "Canan Karatay, bal yemenin insan ömrünü kÄ±salttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Bu çok yanlÄ±ÅŸ bir ifadedir. Ben tiyatro sanatçÄ±sÄ± olarak balÄ±n ne kadar faydalÄ± bir gÄ±da olduÄŸunu anlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Karatay'Ä± protesto ediyorum. YanlÄ±ÅŸ deÄŸerlendirme ve bilgilendirme yapmÄ±ÅŸtÄ±r. BalÄ±n bin bir derde faydasÄ± vardÄ±r" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Canan Karatay

Canan Karatay'dan fÄ±rÄ±ncÄ±lara mesaj Ben tÃ¼ccar deÄŸil saÄŸlÄ±kÃ§Ä± olarak konuÅŸuyorum

Kalp ve Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ProfesÃ¶rÃ¼ Canan Karatay sÃ¶ylemleriyle esnaf ile sÃ¼rekli Ã§atÄ±ÅŸÄ±yor. FÄ±rÄ±ncukarub j kendisine kÄ±zmamasÄ± gerektiÄŸini belirten Karatay, saÄŸlÄ±kÃ§Ä± olarak hastalÄ±klarÄ±n Ã¶nlenmesi iÃ§in aÃ§Ä±klamalarda bulunduÄŸunu sÃ¶yledi

saÄŸlÄ±k bakanlÄ±ÄŸÄ±ndan aÃ§Ä±klama

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± kimyasal saldÄ±rÄ±daki Ã§arpÄ±cÄ± detayÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye'nin Ä°dlib kentine yÃ¶nelik kimyasal saldÄ±rÄ±da hastalar Ã¼zerinden yapÄ±lan tetkiklere gÃ¶re 'sarin' gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

doÄŸum kontrol iÄŸnesi

Bir ilk gerÃ§ekleÅŸti erkekler iÃ§in doÄŸum kontrol iÄŸnesi Ã¼retilecek

Hindistan'da geliÅŸtirilen doÄŸum kontrol jeli izin aÅŸamasÄ±na geldi. Ä°zin Ã§Ä±karsa bu uygulama kadÄ±nlardan sonra erkeklerde de geÃ§erli olacak