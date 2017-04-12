Ana Sayfa | SAÄžLIK 12/04/2017 13:36

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na izin zorunluluÄŸu

doktor

Bursa Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na mÃ¼hÃ¼r basÄ±lmÄ±ÅŸ bir yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±t alma zorunluluÄŸu getirildi

Bursa Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü, yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kacak saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, müdürlükçe hazÄ±rlanacak "Yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmalarÄ±nda mahzur yoktur" ibareli yazÄ± almalarÄ± gerektiÄŸini duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "OlaÄŸanüstün Hal kapsamÄ±nda alÄ±nan tedbirlere iliÅŸkin "SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Avrupa BirliÄŸi Genel MüdürlüÄŸü'nün yazÄ±sÄ± ile illerde halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± müdürü ve genel sekreterlerin uygun görüÅŸü ile il saÄŸlÄ±k müdürü tarafÄ±ndan gerekli iÅŸlemlerin yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸ olup, iÅŸlemler müdürlüÄŸümüzce yürütülmektedir. Bu itibarla yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kacak hususi ve hizmet damgalÄ± kurumunuz personeli ve pasaport hamili olan eÅŸ ve çocuklarÄ±nÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ iÅŸlemleri için müdürlüÄŸümüzce hazÄ±rlanacak 'Yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmalarÄ±nda mahzur yoktur' ibareli yazÄ±yÄ± her yurt dÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ iÅŸlemleri öncesi almalarÄ± gerekmektedir." denildi.

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