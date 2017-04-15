Tansiyon hastalarÄ±na kuÅŸburnu Ã¶nerisi

Diyetisyen Dilan Tarhan tansiyon hastalarÄ±na en Ã§ok kuÅŸburnu ve kuÅŸburnu marmeladÄ± Ã¶nerdiÄŸini aynÄ± zamanda kuÅŸburnunun kilo vermede de mucizevi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Batman'da özel bir hastanede görev yapan Diyetisyen Dilan Tarhan, tansiyon hastalarÄ±na en çok önerdikleri kuÅŸburnu veya kuÅŸburnu marmeladÄ± olduÄŸunu söyledi. KuÅŸburnunun antioksidan etkisi olduÄŸunu ve kanser hastalarÄ±na da çok iyi geldiÄŸini belirten Tarhan, kuÅŸburnunun kalp damar koruyucu etkisi olduÄŸunu, aynÄ± zamanda kan basÄ±ncÄ±nÄ± da düzenleyici bir etkisi olduÄŸunu söyledi. KuÅŸburnunun metabolizmayÄ± tetiklediÄŸini ve kilo düÅŸürücü etkisinin de olduÄŸunu anlatan Tarhan, "KuÅŸburnu marmeladÄ±nÄ± da tüketebiliriz. KuÅŸburnu marmeladÄ±nÄ± limon suyu, limon kabuÄŸu ile beraber kaynatabiliriz. Hem metabolizmayÄ± tetikler yani kilo düÅŸürücü etkisi oluÅŸturur, hem de bitki çayÄ± olarak yemeklerden 15-20 dakikadan sonra da tüketebiliriz veya isterlerse de meyvesini bulup ara öÄŸün olarak fÄ±ndÄ±k, bademle tüketebiliriz " diye konuÅŸtu.