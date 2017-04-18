Ana Sayfa | SAÄžLIK 18/04/2017 22:05

Bu besinler metabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±yor

metabolizma

Yemek yedikten sonra ÅŸiÅŸkinlik mi hissediyorsunuz? Tuvalete gidip saatlerce bekliyor musunuz? Diyetisyen Tutar metabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±ran besinleri aÃ§Ä±kladÄ±

'Diyet yapsam da bir türlü kilo veremiyorum diyorsanÄ±z sorunu metabolizmanÄ±zÄ±n hÄ±zÄ±nda aramakta fayda var' diyen Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, metabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rma yollarÄ±nÄ± anlattÄ±.

 

YeÅŸil çay: YapÄ±lan bilimsel çalÄ±ÅŸmalarda düzenli yeÅŸil çay tüketen bireylerin kilo verme hÄ±zlarÄ±nÄ±n daha hÄ±zlÄ± olduÄŸu saptanmÄ±ÅŸtÄ±r. Gün içerisinde 2-3 bardak yeÅŸil çay içilmesi hem vücuttaki ödemin atÄ±lmasÄ± için hem de dolaÅŸÄ±m sisteminin daha hÄ±zlÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± açÄ±sÄ±ndan önemli

 

Kahve: En önemli metabolizma hÄ±zlandÄ±rÄ±cÄ±lardan biri. DoÄŸru tüketildiÄŸine faydalÄ± olan yanlÄ±ÅŸ miktarda tüketildiÄŸinde problem çÄ±karan baÅŸlÄ±ca içecek. Özellikle egzersiz yapan bireylerin spordan 30-45 dakika öncesinde koyu bir kahve içmesi egzersiz anÄ±nda daha fazla yaÄŸ yakÄ±lacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmekte.

 

Baharatlar: Yemeklerle birlikte tüketilen karabiber, pul biber, kekik gibi baharatlarÄ± sÄ±kça kullanan kiÅŸilerin metabolizmalarÄ±nÄ±n daha hÄ±zlÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilinmekte. Buradaki en önemli konulardan birisi ise baharat kullanÄ±yorum diye daha fazla besin tüketiminden kaçÄ±nÄ±lmalÄ±

 

Yumurta: En kaliteli ve örnek protein kaynaÄŸÄ± olarak bilinen yumurta, doku ve organ geliÅŸimi için önemlidir. KahvaltÄ±da omlet, menemen veya haÅŸlanmÄ±ÅŸ yumurta ile yapacaÄŸÄ±nÄ±z kahvaltÄ± tokluk sürenizin daha uzun olmasÄ±nÄ±, kan ÅŸekerinin daha dengeli olmasÄ±nÄ± saÄŸlar ve sizi güne hazÄ±r hale getirir. AyrÄ±ca hÄ±zlanmÄ±ÅŸ bir metabolizma istiyorsanÄ±z yumurta vazgeçilmeziniz olmalÄ±

 

Süt ve ürünleri: Gün içerisinde 2 su bardaÄŸÄ± süt veya 2 kâse yoÄŸurta denk gelecek kadar kalsiyum almanÄ±z metabolizmanÄ±zÄ±n daha hÄ±zlÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak. Özellikle bir öÄŸünde kesinlikle bir protein kaynaÄŸÄ± bulundurmalÄ±sÄ±nÄ±z. Yani sebze yediÄŸiniz öÄŸünlerde yanÄ±na yoÄŸurt eklemeniz hem kan ÅŸekeri dengesi açÄ±sÄ±ndan hem kalsiyum alÄ±mÄ± açÄ±sÄ±ndan hem de metabolizmanÄ±n hÄ±zlanmasÄ± açÄ±sÄ±ndan önemlidir. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar, kalsiyumu yeteri kadar alan bireylerin almayanlara göre daha hÄ±zlÄ± kilo kaybÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve kilosunu daha rahat koruduklarÄ±nÄ± göstermiÅŸ.

 
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