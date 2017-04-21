Ana Sayfa | SAÄžLIK 21/04/2017 20:15

Diyet iÃ§eceklerden uzak durun iÅŸte nedeni

diyet iÃ§ecek

AmerikalÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yapay tatlandÄ±rÄ±cÄ± iÃ§eren iÃ§eceklerin kiÅŸilerde felÃ§ ve bunama riskini yÃ¼kselttiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

ABD'de yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, gazlÄ± diyet içeceklerin her gün tüketilmesinin bunama riskini 3 katÄ±na çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu. AynÄ± araÅŸtÄ±rma, yapay tatlandÄ±rÄ±cÄ± içeren içecekleri her gün tüketen kiÅŸilerde felç riskinin arttÄ±ÄŸÄ± sonucunu da açÄ±kladÄ±.AraÅŸtÄ±rma, ÅŸekerli içeceklerden sonra yapay tatlandÄ±rÄ±cÄ±lÄ± içeceklerin de önemli saÄŸlÄ±k riski doÄŸurduÄŸunu "ilk kez" ortaya koymasÄ± nedeniyle ses getirdi.Bulgular, Boston Üniversitesi'nden bilim adamlarÄ±nÄ±n, 4 bin kiÅŸinin diyet alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±, yedi yÄ±l boyunca deÄŸerlendirmeye almasÄ± ve sonrasÄ±ndaki 10 yÄ±l boyunca da saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± gözlemlemesi ile raporlandÄ±. Rapora göre, günde en az bir tane yapay tatlandÄ±rÄ±cÄ±lÄ± içecek içen bir kiÅŸinin Alzheimer'a yakalanma oranÄ± içmeyen birine göre 2.9 kat daha fazla. Bu rakam söz konusu felç riski olduÄŸunda ise 3 katÄ±na çÄ±kÄ±yor. Alzheimer's & Dementia and Stroke (Alzheimer, Bunama ve Felç) isimli dergide yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rmada sonucu etkileyecek faktörler arasÄ±nda yaÅŸ, egzersiz, cinsiyet ve eÄŸitim sayÄ±lÄ±yor. Ancak araÅŸtÄ±rma bu tÄ±bbi durumlar ile içecekler arasÄ±nda direkt bir baÄŸlantÄ± kurmuÅŸ deÄŸil. Rapor sonuçlarÄ±n, kiÅŸilerin beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±na verdikleri yanÄ±tlar üzerinden yapÄ±lan uzun dönemli takiple elde edildiÄŸini açÄ±klÄ±yor.  Son yÄ±llarda ÅŸeker tüketimine baÄŸlÄ± rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±n araÅŸtÄ±rmalarla kanÄ±tlanmasÄ± sonrasÄ± tüketiciler gazlÄ± diyet içecekler gibi yapay tatlandÄ±rÄ±cÄ± içeren ürünlere yöneliyordu. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, tam yaÄŸlÄ± içecekler ile felç ve bunama arasÄ±nda da henüz tespit edilememiÅŸ bir link olabileceÄŸini ifade ediyor.

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