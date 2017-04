Diyet iÃ§eceklerden uzak durun iÅŸte nedeni

Amerikalı araştırmacılar, yapay tatlandırıcı içeren içeceklerin kişilerde felç ve bunama riskini yükselttiğini açıkladı

ABD'de yapılan bir araştırma, gazlı diyet içeceklerin her gün tüketilmesinin bunama riskini 3 katına çıkardığını ortaya koydu. Aynı araştırma, yapay tatlandırıcı içeren içecekleri her gün tüketen kişilerde felç riskinin arttığı sonucunu da açıkladı.Araştırma, şekerli içeceklerden sonra yapay tatlandırıcılı içeceklerin de önemli sağlık riski doğurduğunu "ilk kez" ortaya koyması nedeniyle ses getirdi.Bulgular, Boston Üniversitesi'nden bilim adamlarının, 4 bin kişinin diyet alışkanlıklarını, yedi yıl boyunca değerlendirmeye alması ve sonrasındaki 10 yıl boyunca da sağlıklarını gözlemlemesi ile raporlandı. Rapora göre, günde en az bir tane yapay tatlandırıcılı içecek içen bir kişinin Alzheimer'a yakalanma oranı içmeyen birine göre 2.9 kat daha fazla. Bu rakam söz konusu felç riski olduğunda ise 3 katına çıkıyor. Alzheimer's & Dementia and Stroke (Alzheimer, Bunama ve Felç) isimli dergide yayımlanan araştırmada sonucu etkileyecek faktörler arasında yaş, egzersiz, cinsiyet ve eğitim sayılıyor. Ancak araştırma bu tıbbi durumlar ile içecekler arasında direkt bir bağlantı kurmuş değil. Rapor sonuçların, kişilerin beslenme alışkanlıklarına verdikleri yanıtlar üzerinden yapılan uzun dönemli takiple elde edildiğini açıklıyor. Son yıllarda şeker tüketimine bağlı rahatsızlıkların araştırmalarla kanıtlanması sonrası tüketiciler gazlı diyet içecekler gibi yapay tatlandırıcı içeren ürünlere yöneliyordu. Araştırmacılar, tam yağlı içecekler ile felç ve bunama arasında da henüz tespit edilememiş bir link olabileceğini ifade ediyor.