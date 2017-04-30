Canan Karatay'dan bol bol yaÄŸ tÃ¼ketin tavsiyesi

Prof. Dr. Canan Karatay, Ä°zmir'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¶yleÅŸide Ã¶nemli tavsiyelerde bulundu

‘Gurme Ä°zmir’ adÄ±yla düzenlenen ‘Olivtech-7. Zeytin, ZeytinyaÄŸÄ±, Süt Ürünleri, Åžarap ve Teknolojileri FuarÄ±’ ile ‘Ekoloji Ä°zmir-8. Ä°zmir Organik Ürünler FuarÄ±’nda ‘Zeytinli Sohbetler’ adlÄ± etkinliÄŸe katÄ±lan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin, zeytinyaÄŸÄ± ve saÄŸlÄ±k konusunda konuÅŸma yaptÄ±. Ä°zmirlilerden büyük ilgi gören Karatay, yine ilginç açÄ±klamalarda bulundu. Prof. Dr. Karatay, ‘Zeytin, zeytinyaÄŸÄ± ve saÄŸlÄ±k’ konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, çeÅŸitli bilimsel araÅŸtÄ±rma ve kitaplardan da alÄ±ntÄ±lar yaparak, bilgiler verdi. SoÄŸuk sÄ±kÄ±m zeytinyaÄŸÄ±nÄ±n kalp ve damar hastalÄ±klarÄ±nÄ± önlediÄŸini gösteren araÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ± olduÄŸunu, trigliseriti düÅŸürdüÄŸünü ve kalÄ±cÄ± kilo verdirdiÄŸini söyledi. Son günlerde prebiyotik kullanÄ±mlarÄ±nÄ±n öne çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Karatay, “Ä°ÅŸte zeytinyaÄŸÄ± bir prebiyotikdir. Ben içtim kÄ±yametler koptu. SaÄŸlÄ±klÄ± olmak için zeytinyaÄŸÄ± için” dedi.ZeytinyaÄŸÄ±nÄ±n kansere karÅŸÄ± önleyici etkisi olduÄŸu yönünde referans kitaplar olduÄŸunu belirten Karatay, “Bu yeni bir ÅŸey deÄŸil, Hipokrat’tan beri biliniyor. Gerek zeytin gerek zeytinyaÄŸÄ± anti kanserojen faydalÄ± enzimler içermektedir. Kilolulara ve obezlere de zeytin meyvesi öneriyoruz. Ortalama boy bir zeytinde 5 kalori vardÄ±r. Kan ÅŸekerini yükseltme hÄ±zÄ± sÄ±fÄ±rdÄ±r. Bol lifli bir meyvedir. En saÄŸlÄ±klÄ± meyvenin zeytin olduÄŸu söylenir. Her gün tüketilen 30-35 zeytin ömrü uzatÄ±r. ZeytinyaÄŸÄ± obezite ve ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± önlüyor” diye konuÅŸtu.

Zeytin dalÄ±nÄ±n ve yapraÄŸÄ±nÄ±n da önemli olduÄŸuna dikkan çeken Karatay ÅŸöyle devam etti:

“YapraÄŸÄ± en güçlü doÄŸal antibiyotiklerden biridir. Zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ±n asÄ±rlarca ayakta kalmalarÄ±nÄ±n nedeni budur. Hipokrat zeytin yapraÄŸÄ± özüyle mide ülserini ve kolerayÄ± tedavi etmiÅŸ. SaÄŸlÄ±kla ilgili bu kadar önemli olan zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ± korumalÄ±yÄ±z. Zeytin aÄŸaçlarÄ± kesilmemeli. Zeytincilik desteklenmelidir. Sonuç olarak küçük çoçuklarÄ±n da, 90 yaÅŸÄ±nda ninelerimiz de ister kalp hastasÄ± olsun veya olmasÄ±n ister stent takÄ±lmÄ±ÅŸ olsun veya böbrek hastasÄ± olsun zeytinyaÄŸÄ± içilecek kardeÅŸim. Kendinize gelirsiniz. Canan Karatay’Ä± meslekten men edenler ölmüÅŸ. BakÄ±n o yaÅŸÄ±yor.”

Canan Karatay, dinleyicilerden gelen sorulara da yanÄ±t verdiÄŸi etkinlikte, “Televizyonlara çÄ±kÄ±p ‘Bilmem ne sapÄ± içerseniz iyi gelir’ diyenlere inanmayÄ±n. Vücudumuzu tanÄ±yacaÄŸÄ±z. Ä°nsan vücudunun yüzde 60’Ä± su, yüzde 20’si protein, yüzde 19.99’u da yaÄŸdÄ±r. Bol bol yaÄŸ yiyin. Kanser manser kalmaz. DoÄŸal yaÄŸ, tereyaÄŸÄ±, zeytinyaÄŸÄ± yiyin. Kanser manser kalmaz. Buna inanÄ±n” dedi.

SoÄŸuk sÄ±kÄ±m zeytinyaÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra doÄŸal sirke, ev yapÄ±mÄ± turÅŸu, tereyaÄŸÄ±nÄ±n de prebiyotikr olduÄŸunu belirten Karatay, bir dinleyicinin kendisini dinleyerek yumurta yemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yumurtayla beslediÄŸi kedilerinin de saÄŸlÄ±klÄ± büyüdüÄŸünü söylemesi üzerine, evcil hayvanlara verilen gÄ±dalarla ilgili de açÄ±klamalar yaptÄ±. Karatay, “Kedi meraklÄ±lÄ±larÄ± verdikleri kimyasallarla kedileri zehirlediklerinin farkÄ±na varsÄ±n. Kedi ve köpeklerde tümör çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. DoÄŸal besinler verin” diye konuÅŸtu.

Ulusal Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± Konseyi Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ümmühan Tibet, söyleÅŸiye katÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± Prof. Dr. Canan Karatay’a zeytin aÄŸacÄ± resmi bulunan bir plaket hediye etti.