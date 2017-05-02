TÃ¼rkiye saÄŸlÄ±k alanÄ±nda bir ilke imza atÄ±yor KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± Ã¼retecek

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re dÃ¼nyanÄ±n ilk KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± TÃ¼rkiye Ã¼retecek

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, beraberindeki BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra TaÅŸkesenlioÄŸlu, Mustafa IlÄ±calÄ± ve Orhan Deligöz ile AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaretinde gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.Mart ayÄ±ndan baÅŸlayarak nisan ve mayÄ±s aylarÄ±nda keneyle ilgili görülen hastalÄ±ÄŸÄ±n sÄ±k rastlanabileceÄŸi ÅŸehirlerde, ilçelerde ve köylerde SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak bire bir kapÄ±larÄ± çalarak bilgilendirme yaptÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden AkdaÄŸ, bu hususta hazÄ±r materyallerin ve broÅŸürlerin olduÄŸunu ve bunlarÄ± ailelere verdiklerini söyledi.

AkdaÄŸ, KKKA'da vatandaÅŸ açÄ±sÄ±ndan önemli olan hususun kontrol olduÄŸuna dikkati çekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"MayÄ±s, haziran, temmuz aylarÄ±nda büyükbaÅŸ ve küçükbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±k yapÄ±lan ve hastalÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±labildiÄŸi bölgelerde hayvanlarla temas eden ya da hayvanlarÄ±n bulunduÄŸu yerlere girip çÄ±kan herkes mutlaka akÅŸam evine gittiÄŸinde vücudunun bir yerine kene yapÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ mÄ± bunun kontrolünü yapmalÄ±dÄ±r. Çünkü erken dönemde tespit edilir de o kene saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± ya da hekim tarafÄ±ndan yerinden çÄ±karÄ±lÄ±rsa virüsün bulaÅŸma ihtimali çok azalÄ±yor."

"DünyanÄ±n ilk KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± Türkiye üretmiÅŸ olacak"

Bakan AkdaÄŸ, KKKA aÅŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin de ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"AÅŸÄ± konusu Erciyes Üniversitesi ile yürüttüÄŸümüz faaliyettir. Zannediyorum sekizinci yÄ±lÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olabilir. Türk bilim insanlarÄ± çok sÄ±kÄ± ÅŸekilde çalÄ±ÅŸtÄ±lar, bakanlÄ±k olarak biz kendilerine destek verdik. Åžu anda aÅŸÄ± keÅŸfedilmiÅŸ durumda. Yani Türkiye bir virüs aÅŸÄ±sÄ±nÄ± üretebilecek duruma geldi. BaÅŸka bir firmanÄ±n lisanslÄ± aÅŸÄ±sÄ±nÄ± deÄŸil, orijinal bir aÅŸÄ±yÄ±. DünyanÄ±n ilk KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± inÅŸallah Türkiye üretmiÅŸ olacak. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Ä°nsanlar üzerinde de bazÄ± araÅŸtÄ±rmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m."