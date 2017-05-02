Ã‡ok fazla gÃ¼neÅŸ Ã§ok fazla D vitamini demek deÄŸil

TÃ¼rk Dermatoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. GÃ¼neÅŸ GÃ¼r Aksoy daha Ã§ok gÃ¼neÅŸin daha Ã§ok D vitamini olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Aksoy, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, yaÄŸda çözünen bir vitamin olan D vitamininin, besinlerden ve takviye olarak dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda baÄŸÄ±rsaklardan emildiÄŸine deÄŸinerek, besinlerden özellikle yumurta sarÄ±sÄ±ndan, peynirden, somon, ton balÄ±ÄŸÄ± gibi yaÄŸlÄ± balÄ±klardan, balÄ±k yaÄŸÄ±ndan, karaciÄŸerden ya da etten D vitamini alÄ±nabildiÄŸini anlattÄ±.

D vitamininin güneÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla deride üretildiÄŸini ve deriden yapÄ±lan öncü D vitamininin, karaciÄŸer ve böbrekten geçerek aktif haline geldiÄŸini kaydeden Aksoy, ÅŸöyle devam etti:

"GüneÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±yla derimizden D vitamini yapÄ±lmasÄ± çok cazip bir seçenek gibi görünse de güneÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n deriyi bozarak yaÅŸlandÄ±rmasÄ± yanÄ±nda deri kanserlerine neden olabildiÄŸi unutulmamalÄ±dÄ±r. Melanom son yÄ±llarda daha sÄ±k rastlanan, ölümcül deri kanserlerindendir. En önemlisi daha çok güneÅŸ daha fazla D vitamini anlamÄ±na gelmemektedir. Deriden bir miktar D vitamini yapÄ±ldÄ±ktan sonra yapÄ±m durur, yÄ±kÄ±m baÅŸlar. DolayÄ±sÄ±yla fazla güneÅŸ Ä±ÅŸÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda D vitamini üretmediÄŸiniz gibi zararlÄ±, kanserojen olan güneÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸ olursunuz."