Otizm ne demek otizm nasÄ±l fark edilir

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã¶zellikle artarak devam eden otizm ile ilgili genellikle pek bir ÅŸey bilinmiyor. DoÄŸuÅŸtan gelen geliÅŸimsel farklÄ±lÄ±k otizmle ilgili detaylar haberimizde

GeliÅŸimsel bir bozukluk olan otizm, halk arasÄ±nda bilinenin aksine aslÄ±nda tam bir zeka geriliÄŸi deÄŸildir. SayÄ±larÄ± her geçen gün artan otistik çocuklar, özetle dünyayÄ± algÄ±lamakta ortak bir zorluk çekerler, ancak erken teÅŸhis konulmasÄ± ve özel eÄŸitim ve tedaviyle otistik çocuklar da normal insanlar gibi yaÅŸamlarÄ±nÄ± sürdürebilirler. Burada yine bilinçli ve özverili anne babanÄ±n iÅŸ baÅŸÄ±nda olmasÄ± gerekiyor. Otizmli bireylerin çoÄŸu insanlarla iletiÅŸim kurmakta her zaman zorlanÄ±r. Fakat erken teÅŸhis ve tedavi, bu iletiÅŸim zorluÄŸunun azalmasÄ±nda etkili olur.

Otizmin nedeni tam olarak bilinmiyor. BazÄ± bilim insanlarÄ± genetik olduÄŸunu düÅŸünüyor ancak halihazÄ±rda hangi genin buna neden olduÄŸu araÅŸtÄ±rma konusu. BazÄ± araÅŸtÄ±rmalar da otizmi tetikleyenin belirli ilaçlar veya çocuÄŸun çevresindeki ÅŸeyler olup olmadÄ±ÄŸÄ± üzerine yoÄŸunlaÅŸÄ±yor.Günümüzde tüm dünyada olduÄŸu gibi ülkemizde de hÄ±zla yayÄ±lan otizm erkek çocuklarÄ±nda daha yaygÄ±ndÄ±r. Erkek çocuklarÄ±nda kÄ±z çocuklarÄ±ndan 3-4 kat daha fazla görülür.