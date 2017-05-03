Ana Sayfa | SAÄžLIK 03/05/2017 11:54

O kan grubundaki kiÅŸilerde kalp krizi riski daha dÃ¼ÅŸÃ¼k

kalp krizi

Kalp krizi ve inme geÃ§irme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 0 kan grubuna ait kiÅŸilerde daha az olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Kan grubu "0" olanlarda, kalp krizi ve inme geçirme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n diÄŸerlerine göre daha az olduÄŸu belirtildi.BBC'nin haberine göre, sonuçlarÄ± Avrupa Kardiyoloji TopluluÄŸu'nun kongresinde açÄ±klanan araÅŸtÄ±rmada bilim adamlarÄ±, 1,3 milyon kiÅŸi üzerinde yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmada, kan grubu "0" olanlarÄ±n koroner ve kardiyovasküler rahatsÄ±zlÄ±k riskinin diÄŸer kan gruplarÄ±na göre yüzde 9 daha düÅŸük kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

Kan gruplarÄ± "A", "B" ve "AB" olan kiÅŸilerde kanÄ±n pÄ±htÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bir proteinin daha yüksek seviyelerde bulunmasÄ±nÄ±n, kalp krizi riskini arttÄ±ran bir faktör olabileceÄŸi kaydedildi.Uzmanlar, risk küçük görünmesine raÄŸmen tüm nüfus göz önünde bulundurulduÄŸunda ortaya çÄ±kacak rakamlarÄ±n dikkate deÄŸer olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.Daha önce yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, nadir rastlanan "AB" kan grubuna sahip kiÅŸilerin, kalp krizi konusunda en savunmasÄ±z grup olduÄŸunu göstermiÅŸti.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
otizm

Otizm ne demek otizm nasÄ±l fark edilir

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã¶zellikle artarak devam eden otizm ile ilgili genellikle pek bir ÅŸey bilinmiyor. DoÄŸuÅŸtan gelen geliÅŸimsel farklÄ±lÄ±k otizmle ilgili detaylar haberimizde

gÃ¼neÅŸlenme

Ã‡ok fazla gÃ¼neÅŸ Ã§ok fazla D vitamini demek deÄŸil

TÃ¼rk Dermatoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. GÃ¼neÅŸ GÃ¼r Aksoy daha Ã§ok gÃ¼neÅŸin daha Ã§ok D vitamini olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

KKKA aÅŸÄ±sÄ±

TÃ¼rkiye saÄŸlÄ±k alanÄ±nda bir ilke imza atÄ±yor KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± Ã¼retecek

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re dÃ¼nyanÄ±n ilk KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± TÃ¼rkiye Ã¼retecek