O kan grubundaki kiÅŸilerde kalp krizi riski daha dÃ¼ÅŸÃ¼k

Kalp krizi ve inme geÃ§irme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 0 kan grubuna ait kiÅŸilerde daha az olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Kan grubu "0" olanlarda, kalp krizi ve inme geçirme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n diÄŸerlerine göre daha az olduÄŸu belirtildi.BBC'nin haberine göre, sonuçlarÄ± Avrupa Kardiyoloji TopluluÄŸu'nun kongresinde açÄ±klanan araÅŸtÄ±rmada bilim adamlarÄ±, 1,3 milyon kiÅŸi üzerinde yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmada, kan grubu "0" olanlarÄ±n koroner ve kardiyovasküler rahatsÄ±zlÄ±k riskinin diÄŸer kan gruplarÄ±na göre yüzde 9 daha düÅŸük kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

Kan gruplarÄ± "A", "B" ve "AB" olan kiÅŸilerde kanÄ±n pÄ±htÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bir proteinin daha yüksek seviyelerde bulunmasÄ±nÄ±n, kalp krizi riskini arttÄ±ran bir faktör olabileceÄŸi kaydedildi.Uzmanlar, risk küçük görünmesine raÄŸmen tüm nüfus göz önünde bulundurulduÄŸunda ortaya çÄ±kacak rakamlarÄ±n dikkate deÄŸer olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.Daha önce yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, nadir rastlanan "AB" kan grubuna sahip kiÅŸilerin, kalp krizi konusunda en savunmasÄ±z grup olduÄŸunu göstermiÅŸti.