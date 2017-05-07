Fransa'da anoreksik mankenlere ÅŸok yasak

Fransa'da zayÄ±f manken Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸverenlere altÄ± aya kadar hapis ve 75 bin euroya kadar para cezasÄ± gibi Ã¶nlemlerle saÄŸlÄ±k konusuna tekrar dikkat Ã§ekiliyor.

Avrupa Gazete/Londra-Fransa'da ilginç yasaklar dönemi baÅŸlÄ±yor. 'aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±f' mankenlerin çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklayan yasa yürürlüÄŸe girdi. Yasa uyarÄ±nca mankenlere, saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iÅŸlerini yapmaya uygun olduÄŸuna dair doktor raporu alma zorunluluÄŸu getirildi.FransÄ±z SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, yasanÄ±n beslenme bozukluklarÄ± ve 'ulaÅŸÄ±lamayacak güzellik ideallariyle' mücadele amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.Fransa'da anoreksik mankenler yasaklanÄ±yorDoktorlar, boy, kilo ve vücut ÅŸekillerine bakarak, mankenlerin aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±f olup olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verecek.SaÄŸlÄ±ksÄ±z derecede zayÄ±f manken çalÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸverenlere altÄ± aya kadar hapis ve 75 bin euroya kadar para cezasÄ± verilebilecek. Para cezasÄ± gibi önlemler ile saÄŸlÄ±k konusuna tekrar dikkat çekiliyor.