Dikkat kene Ä±sÄ±rÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtileri nelerdir

Hitit Ãœniversitesi Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam kene Ä±sÄ±rmalarÄ±na karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±

Baykam, yaz aylarÄ± ile birlikte KÄ±rÄ±m Kongo KanamalÄ± AteÅŸi (KKKA) vakalarÄ±nÄ±n görülmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±. KÄ±rÄ±m Kongo KanamalÄ± AteÅŸi (KKKA) hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zehirli keneler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Prof. Dr. Nurcan Baykam, özellikle MayÄ±s aylarÄ±ndan itibaren havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla birlikte KKKA vakalarÄ±na rastlanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

VatandaÅŸlarÄ±n ve hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan, hayvanlarla temasÄ± olan çiftçilerin keneler konusunda duyarlÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Prof. Dr. Baykam, gösterilen hassasiyet ve duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n hastalÄ±klarÄ±n bulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± önlemede en önemli etkenlerden birisi olduÄŸuna dikkat çekti.

Tarlaya, bahçeye, giden hayvanlarla temasÄ± olan çiftçilerin akÅŸamlarÄ± iÅŸ dönüÅŸü evlerine geldiklerinde vücutlarÄ±nda kene kontrolü yapmalarÄ±nÄ± öneren Prof. Dr. Baykam, tarla ve bahçede çalÄ±ÅŸanlarÄ±n vücutlarÄ±nda açÄ±k yer bÄ±rakmamalarÄ± özellikle pantolon paçalarÄ±nÄ± çoraplarÄ±nÄ±n içerisine sokmalarÄ± ya da uzun çizmeler giymelerini istedi.

KENE ISIRMASININ BELÄ°RTÄ°LERÄ° NELER?

Kene temasÄ± olduÄŸunda ateÅŸ, halsizlik, bulantÄ±, kusma, kas aÄŸrÄ±larÄ±, vücut aÄŸrÄ±sÄ±, sÄ±rt aÄŸrÄ±sÄ±, ishal gibi belirtiler görüldüÄŸünde mutlaka bir doktora baÅŸvurulmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Prof. Dr. Nurcan Baykam, “Aile hekimlerimiz ve doktorlarÄ±mÄ±z bu konuda duyarlÄ±lar ilgililer. Bu bulgularla gelen hastalarÄ± KKKKA açÄ±sÄ±ndan da deÄŸerlendiriyorlar. Buda KKKA'nÄ±n ilk aÅŸamada tespit edilmesine neden oluyor. YÄ±llar içerisinde bu duyarlÄ±lÄ±k gittikçe arttÄ±. Ama öyle durumlar oluyor ki hasta kene ile temasÄ±nÄ±n hiç olmadÄ±ÄŸÄ±ndan bahsediyor. Bazen yanlÄ±ÅŸ bilgide veriyor. Birkaç gün gecikmeler oluyor. Bu açÄ±dan duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n artmasÄ± ÅŸart. AÄŸÄ±r formda geldiÄŸinde ilk müdahale yapÄ±lmadan gelen hastalarÄ± kaybedebiliyoruz. Bu aÅŸamada yapÄ±lan bütün müdahaleler cevapsÄ±z kalabiliyor. Bu vücudun virüse verdiÄŸi tepkiyle iliÅŸkili bu dönemdeki tedavilerin karÅŸÄ±lÄ±k bulmadÄ±ÄŸÄ± hastalar oluyor. Bu tür vakalarda olabildiÄŸince en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na baÅŸvurmak çok önemli. Bazen vücudun verdiÄŸi tepkiyle de hastalar çok kÄ±sa zamanda aÄŸÄ±rlaÅŸabiliyor. Bazen erken geldiÄŸini düÅŸünen hastalarda aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna baÅŸvurabiliyor” dedi.

KENE NASIL ÇIKARTILMALI?

KÄ±rÄ±m Kongo KanamalÄ± AteÅŸi hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ‘Hyalomma marginatum' adÄ± verilen kene türü ile bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Baykam, “Bazen halkÄ±mÄ±z biz çocukluÄŸumuzdan beri bu keneleri biliriz hatta elimizle temizleriz. Bugüne kadar bir ÅŸey olmadÄ±, bundan sonrada bir ÅŸey olmaz çok yanlÄ±ÅŸ bir algÄ±. Görülen her türlü kenenin bu virüsü taÅŸÄ±yor olabileceÄŸini düÅŸünmek bilmek lazÄ±m. Keneyi olabildiÄŸinde hÄ±zla vücuttan uzaklaÅŸtÄ±rmak en önemli nokta. Kene vücutta ne kadar uzun süre kalÄ±rsa virüsü vücuda salma oranÄ± o kadar artÄ±yor ancak kene vücuttan hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rsa bu olasÄ±lÄ±k azalÄ±yor. Vücuda yapÄ±ÅŸan bir keneyi patlatmadan çÄ±karmalÄ±yÄ±z. CÄ±mbÄ±zla çÄ±karmak en iyi yöntem” ifadelerini kullandÄ±.