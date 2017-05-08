YaygÄ±n aÄŸrÄ±lar ve sÃ¼rekli yorgunluk hali Dr.Emel GÃ¶kmen yazdÄ±

Dr.Emel GÃ¶kmen, Avrupa okurlarÄ± iÃ§in yazdÄ±. AÄŸrÄ± bedenin yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±dÄ±r. NahoÅŸ olsa da bizi korur. AÄŸrÄ± duyumuz olmasaydÄ± bedenimizi birÃ§ok zarardan koruyamazdÄ±k. GÃ¶rmediÄŸimiz, ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ± kesen bir ÅŸeye bastÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ya da bizi yakacak bir ÅŸeye dokunduÄŸumuzda hemen Ã§ekilerek daha fazla zarar gÃ¶rmemizi engelleriz. Ä°ÅŸte Dr.Emel GÃ¶kmen'in yazÄ±sÄ±

AVRUPA/LONDRA-AÄžRI DOSYASI.AÄŸrÄ± bedenin yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ±dÄ±r. NahoÅŸ olsa da bizi korur. AÄŸrÄ± duyumuz olmasaydÄ± bedenimizi birçok zarardan koruyamazdÄ±k. GörmediÄŸimiz, ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ± kesen bir ÅŸeye bastÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ya da bizi yakacak bir ÅŸeye dokunduÄŸumuzda hemen çekilerek daha fazla zarar görmemizi engelleriz. DÄ±ÅŸarÄ±dan gelen etkenlere baÄŸlÄ± aÄŸrÄ±lardan kaçÄ±nabilirken bedenimizde oluÅŸanlardan kaçÄ±namayÄ±z çünkü nedenini bilemeyiz. Bu aÄŸrÄ±lar için doktora baÅŸvururuz, nedenini çözmesini isteriz. AÄŸrÄ± varsa nedeni de vardÄ±r. Ancak çoÄŸunlukla aÄŸrÄ± kesicilerle aÄŸrÄ± bastÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±r. Bu dosyadaki yazÄ±larla çeÅŸitli aÄŸrÄ±larÄ±n nedenlerini ve çözümlerini bulmaya çalÄ±ÅŸacak, tedavisi olmadÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülen pek çok hastalÄ±k için çözümler önerilecektir. Nedeni bilinmeyen aÄŸrÄ±lar içinde migren en baÅŸta gelir. Ä°nsanlÄ±k tarihi boyunca çözüm aranmÄ±ÅŸtÄ±r. Günümüzde halen çözülememiÅŸ gibi görünse de nedeni bulunarak nöral terapi ve doÄŸru yapÄ±lmÄ±ÅŸ diÅŸ tedavileri ile çözümler saÄŸlanabilmektedir. Ä°laçlar, hatta ameliyat ile geçmeyen omurga aÄŸrÄ±larÄ±, bel-boyun-sÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ± ve fÄ±tÄ±klarÄ± diÄŸer sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± tablodur. Romatizma aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± bilirdik ama son yÄ±llarda yumuÅŸak doku romatizmasÄ± (fibromiyalji) çok yaygÄ±nlaÅŸtÄ±. Fibromiyaljide sürekli yorgun ve tüm beden aÄŸrÄ±lÄ± olmaktadÄ±r. Psikolojik olduÄŸu söylenen birçok aÄŸrÄ±lar yanÄ± sÄ±ra nöropatiler, nevraljiler gibi sinir aÄŸrÄ±larÄ± içinde ilaç dÄ±ÅŸÄ± tÄ±p ile çözümler üretilebilmektedir. Dr.Emel Gökmen, Avrupa okurlarÄ± için yazdÄ±.

EN YAYGIN BAÅž AÄžRISI ÇEÅžÄ°TLERÄ°

BaÅŸ aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n en bilineni migrendir. En yaygÄ±n olanÄ± gerilim baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±dÄ±r. En ÅŸiddetlisi küme baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±dÄ±r. En tehlikelisi beyin kanamasÄ± (baloncuk patlamasÄ±) aÄŸrÄ±sÄ±dÄ±r. En korkulanÄ± beyin tümörüdür. Ancak en az karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± nedenidir ve genelde çok hafif aÄŸrÄ± yapar.

1. Migren AÄŸrÄ±sÄ±

Sadece baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± deÄŸil, bir hastalÄ±ktÄ±r. ZonklayÄ±cÄ± baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±; Ä±ÅŸÄ±k, ses ve koku hassasiyeti; bulantÄ± ve kusma olur. Orta ve aÄŸÄ±r ÅŸiddetli aÄŸrÄ±larÄ± vardÄ±r. Stres, hormonal, hava ve uyku deÄŸiÅŸimleri, bazÄ± yiyecekler ataÄŸÄ± baÅŸlatabilir. BaÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±zda olabilir.

2. Gerilim Tipi BaÅŸ AÄŸrÄ±sÄ±

AÄŸrÄ±dan daha çok baÅŸta dolgunluk, aÄŸÄ±rlÄ±k, sÄ±kÄ±ÅŸma, basÄ±nç hissidir. Toplumun %90’Ä± hayatlarÄ±nÄ±n bir döneminde gerilim baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±r. Dikkat ve konsantrasyon güçlüÄŸü, boyun ense aÄŸrÄ±sÄ± vardÄ±r. AÄŸrÄ± hafif – orta (günlük yaÅŸamÄ± sürdürmeyi engellemez) düzeydedir.

3. Sinüzit BaÅŸ AÄŸrÄ±sÄ±

Migrenle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r. Migrenlilerin yarÄ±sÄ± sinüzit olduÄŸunu düÅŸünür. Göz ve burun çevresinde aÄŸrÄ±, tÄ±kalÄ± burun olur. AteÅŸ eÅŸlik edebilir. Dönemsel olur ve günlerce sürer. Migren gibi bir günlük ataklar yapmaz. Bu özelliÄŸiyle migrenden ayÄ±rt edilebilir.

4. Küme BaÅŸ AÄŸrÄ±sÄ±

Özellikle genç erkeklerde görülür. Tek taraf göz ve ÅŸakakta çok ÅŸiddetli aÄŸrÄ± olur. Ani baÅŸlayÄ±p biter. ÇoÄŸunlukla yÄ±lÄ±n 1-2 ayÄ±, günün aynÄ± saatlerinde tekrarlayan, 1 saat kadar süren ritmik aÄŸrÄ±larla dikkat çeker. Terleme ve yerinde duramama da tipiktir.

5. Çocuklarda Migren

BaÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ön planda deÄŸildir. Sadece karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, bulantÄ± ve kusma ataklarÄ±yla seyredebilir. Hassas, çekingen çocuklarda Ä±lÄ±mlÄ± baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, kusma ataklarÄ±, araba tutmasÄ±, gaz ve kolik olabilir.

6. Hormonal Migren

Adet kanamasÄ± öncesi- ortasÄ± -sonrasÄ± ataklar. Tipik migren aÄŸrÄ±larÄ± ve ÅŸiÅŸkinlik, sinirlilik, karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± olur.

7. Kronik BaÅŸ AÄŸrÄ±sÄ±

Ayda 15 günden fazla süren baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ±dÄ±r. Tüm ya da yarÄ±m baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, boyun-sÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ± ile birlikte yorgunluk, depresyon, mutsuzluk da vardÄ±r.

III- SABAH YORGUN KALKMANIN ALTINDA YATAN HASTALIKLAR

YalnÄ±z deÄŸilsiniz; eriÅŸkin yaÅŸtakilerin yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± sabah yorgun kalkmaktan ÅŸikayet ediyor. Erken yatmÄ±ÅŸ olsanÄ±z bile sabah uyanamÄ±yor, yataktan sürünerek kalkÄ±yor, uykunuzu alamamÄ±ÅŸ hissediyorsanÄ±z aklÄ±nÄ±za bazÄ± hastalÄ±klar gelmelidir. Bu duruma genelde sürekli yorgunluk ve halsizlik eÅŸlik eder.

1. Uyku-Apne Sendromu: Gece boyunca horlayanlara “horul horul” uyudun denilir ama neredeyse çok az uyurlar. Horlama uyku apne sendromunun bir sonucudur. Tüm gece nefesi tÄ±kanan ve boÄŸulmamaya çalÄ±ÅŸan hasta çok yorulur. Gözlerini açmasa bile fizyolojik olarak uyuyamamÄ±ÅŸtÄ±r.

2. Kan ÅŸekeri dengesizlikleri, insülin direnci gece boyunca kan ÅŸekerinin dengeli olmasÄ±nÄ± engeller. Gece yemek isteÄŸiyle uyanmalarla genel huzursuzluÄŸa neden olur.

3. YumuÅŸak doku romatizmasÄ± veya fibromiyalji ve tükenmiÅŸlik Sendromu: Günümüzde en sÄ±k rastlanan sabah yorgunluÄŸu nedenleridir. TükenmiÅŸlik sendromu ve fibropmiyalji olanlarda sürekli yorgunluk, isteksizlik vardÄ±r. Sabah yataktan neredeyse sürünerek kalkarlar.

4. Periyodik bacak hareketleri gibi uyku bozukluÄŸu hastalÄ±klarÄ± sürekli beyni uyandÄ±rarak tam bir uykunun olmasÄ±nÄ± engellerler.

5. Gerilim baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, migren uyku uyumayÄ± zorlaÅŸtÄ±rabilir. Küme baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± çoÄŸunlukla uyuduktan 1-2 saat sonra veya sabaha karÅŸÄ± baÅŸlar ve çok ÅŸiddetli ataklar olur.

6. Prostat gibi saÄŸlÄ±k problemleri sÄ±k idrara çÄ±kmaya neden olur ve uykuyu böler.

7. Tiroid problemleri uyku düzenini bozabilir. Gece nefes darlÄ±ÄŸÄ± çeken astÄ±m, KOAH gibi akciÄŸer hastalarÄ± da gece yeterli uyuyamazlar.

8. YoÄŸun anksiyete ve depresyonda uykusuzluÄŸa sebep olabilir.

IV- YAYGIN AÄžRILAR ve SÜREKLÄ° YORGUNLUK

SON YILLARIN HASTALIÄžI YUMUÅžAK DOKU ROMATÄ°ZMASI FÄ°BROMÄ°YALJÄ°

Her sabah olduÄŸu gibi bu sabah da iÅŸe gitmek için zar zor uyandÄ±nÄ±z. Yataktan neredeyse sürünerek kalktÄ±nÄ±z. Kendinize yavaÅŸ yavaÅŸ geliyorsunuz. SÄ±rtÄ±nÄ±z, bedeniniz, kollarÄ±nÄ±zda aÄŸrÄ±lar var. AkÅŸam çok geç yatmamÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z ama yine de kendinizi dinlenmiÅŸ hissetmiyorsunuz. Ne giyinmek ne de kahvaltÄ± yapmak içinizden geliyor.

Bazen içinizde yapmak istediÄŸiniz pek çok ÅŸey var. AklÄ±nÄ±z yapmak istiyor ama bedeniniz izin vermiyor. Bir alÄ±ÅŸveriÅŸ torbasÄ±nÄ± taÅŸÄ±mak bile sizi mahvediyor. Ä°ÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z keyifli bir yemek yiyelim dese bile siz eve gidip yatmak istiyorsunuz. Sürekli aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±z, sürekli dinlenme ihtiyacÄ±nÄ±z var. Dinlenmekle bunlar geçiyor mu? HayÄ±r...

Boyun sÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ±mdan ne zaman kurtulacaÄŸÄ±m, diyorsunuz. YÄ±llardÄ±r size yapÄ±ÅŸtÄ± kaldÄ±. Bazen tüm bedene de yayÄ±lÄ±yor. Doktora kaç defa gittiniz, b,rçok tahlil yapÄ±ldÄ±, film çekildi. AÄŸrÄ±larÄ±nÄ±zÄ± açÄ±klayacak bir ÅŸey bulamadÄ±lar. DÄ±ÅŸarÄ±dan kimse sizi anlamÄ±yor. Hiç yaÅŸÄ±nÄ± göstermiyorsun, diyorlar. Birde sizin içinizi bilseler...

YaygÄ±n vücut aÄŸrÄ±larÄ± ve sürekli yorgunluk yapan fibromiyalji hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en belirgin özelliÄŸi film ve laboratuvar testlerinin normal olmasÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca hastalarÄ±n dÄ±ÅŸ görünüÅŸleri iyi olunca hastalarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r tablo inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybeder. Tüm sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n psikolojik olduÄŸu düÅŸünülür. Fibromiyalji hastalarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 1/3’ü doÄŸru tanÄ± alabilmektedir.

Son yÄ±llarda tanÄ± alan hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± ile çaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ± denilmektedir. AslÄ±nda hastalÄ±k eskiden de mevcuttur ama son yÄ±llarda doktorlar tarafÄ±ndan bilinmesi artmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca hastalÄ±kta çevresel kirlilik ve baÄŸÄ±rsak florasÄ± deÄŸiÅŸimleri de etkilidir. Bu durum son yÄ±llarda arttÄ±ÄŸÄ± için hastalÄ±k da daha da artmÄ±ÅŸtÄ±r.

Dr. Emel Gökmen (Nöroloji UzmanÄ±, Akupunkturist, Nöral terapist, Homeopathy ve Osteopaty, Manyetik alan tedavisi)

Dr. Emel Gökmen kimdir?

1967 MuÄŸla doÄŸumlu Dr.Gökmen 1990 yÄ±lÄ±nda Ege Üniversitesi TÄ±p Fakültesinden mezun olmuÅŸ, 1999 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul Üniversitesi TÄ±p Fakültesinden nöroloji uzmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. Meslek hayatÄ± boyunca dahiliye, kardiyoloji bölümleri dahil olmak üzere birçok ünitede çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, Alman hastanesindeki görevinden 2004 yÄ±lÄ±nda ayrÄ±larak ilaç dÄ±ÅŸÄ± tedavilere yönelmiÅŸtir. Akupunktur, nöral terapi, homeopaty, osteopathy gibi alternatif tedavilerle de ilgilenerek, kendisinin geliÅŸtirdiÄŸi Gökmen YaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±, özellikle aÄŸrÄ± tedavisinde baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde uygulamaktadÄ±r. “Migrene Çözüm Var” adÄ± altÄ±nda migren ve baÅŸ aÄŸrÄ± tedavilerini anlattÄ±ÄŸÄ± kitabÄ± mevcuttur.

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