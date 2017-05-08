Bebek mamalarÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama

YapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re marketlerde satÄ±lan pirinÃ§ bazlÄ± bebek mamalarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nda Ã¶lÃ¼mcÃ¼l madde bulunduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Avrupa BirliÄŸi (AB) ülkelerinde yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, AB'de geçen yÄ±l çÄ±kan gÄ±da ürünlerinde organik olmayan arsenik miktarÄ±na limit getiren yasaya raÄŸmen, marketlerde satÄ±lan pirinç bazlÄ± bebek mamalarÄ±nÄ±n yüzde 50'sinin yasal seviyenin üzerinde zararlÄ± arsenik içerdiÄŸini ortaya koydu.

BirleÅŸik KrallÄ±k'taki Queen's Üniversitesi Küresel GÄ±da GüvenliÄŸi Enstitüsü araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, pirinç bazlÄ± mamuller üzerine yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmada, pirinç bazlÄ± bebek formüllerinin yüzde 50'sinde, bebekler ve çocuklarÄ± hedef alan ürünlerin ise yüzde 75'inde yeni yasada belirlenen seviyelerin üzerinde arsenik tespit etti.

ÖZELLÄ°KLE PÄ°RÄ°NÇ BAZLI GIDALAR ÖLÜM SAÇIYOR

AraÅŸtÄ±rma için ayrÄ±ca sütten kesilme evresindeki bebeklerden, kesilme öncesinde ve sonrasÄ±nda idrar örnekleri alan bilim adamlarÄ±, bebek formülleriyle beslenen bebeklerde, anne sütüyle beslenen bebeklere göre, daha yüksek arsenik seviyelerine rastladÄ±.

Arpa veya süt ürünlerine hassasiyetinden dolayÄ± pirinç bazlÄ± formüllerle beslenen bebeklerde, arsenik miktarÄ±nÄ±n çok daha fazla olduÄŸu gözlendi.

ZEKA GERÄ°LÄ°ÄžÄ° YAPIYOR, BAÄžIÅžIKLIÄžI ÇÖKERTÄ°YOR

AraÅŸtÄ±rmayÄ± yürüten ekipte yer alan Prof. Andy Meharg, "Bu araÅŸtÄ±rma, yeni AB düzenlemesine raÄŸmen bebeklerin hala zararlÄ± seviyelerde arseniÄŸe maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor. Bebekler özellikle arseniÄŸin zararlÄ± etkilerine çok açÄ±k. Yüksek seviyede arseniÄŸe maruz kalmak, bebeÄŸin baÅŸta zeka ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi olmak üzere, saÄŸlÄ±klÄ± geliÅŸimi üzerinde kalÄ±cÄ± zararlar bÄ±rakabilir." ifadelerini kullandÄ±.

ÜRETÄ°CÄ°LERÄ°N UMURUNDA BÄ°LE DEÄžÄ°L

Basit bir süzme iÅŸlemiyle pirinçteki arseniÄŸin yüzde 85 oranÄ±nda temizlenebileceÄŸine iÅŸaret eden Meharg, üreticilerin bu seviyede zararlÄ± arsenik içeren bebek mamalarÄ± satmak için hiçbir mazereti olamayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ± "PLOS ONE" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.