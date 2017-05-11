Ana Sayfa | SAÄžLIK 11/05/2017 08:51

HIV virÃ¼sÃ¼ kapan biri saÄŸlÄ±klÄ± bir insan kadar uzun yaÅŸayabilir

HIV virÃ¼sÃ¼

AIDS hastalÄ±ÄŸÄ±na neden olan HIV virÃ¼sÃ¼nÃ¼ kapan biri tedavideki ilerlemeler nedeniyle uzun yÄ±llar yaÅŸayabilir

Ä°ngiliz The Times gazetesinin okurlarÄ±na duyurduÄŸu araÅŸtÄ±rma Ä°ngiltere'deki Bristol Üniversitesi tarafÄ±ndan yürütüldü ve yayÄ±mlandÄ±.Bu araÅŸtÄ±rmaya göre 20 yaÅŸÄ±nda iken teÅŸhis konulan biri, daha iyi ilaçlar sayesinde 78 yaÅŸÄ±na kadar yaÅŸayabilir.TeÅŸhisin ilk yÄ±llarÄ±nda hastalÄ±ktan hayatÄ±nÄ± kaybetme oranÄ± da, 2000'li yÄ±llara kÄ±yasla yarÄ± yarÄ±ya azalmÄ±ÅŸ durumda.

ÇalÄ±ÅŸmayÄ± yürüten ekibin baÅŸÄ± olan Adam Tickey, gazeteye, "AraÅŸtÄ±rmamÄ±z, HIV tedavisinin tÄ±bbi geliÅŸmelerle nasÄ±l bir baÅŸarÄ± hikayesine dönüÅŸtüÄŸünü ortaya koyuyor" dedi.1980'li yÄ±llarda Aids salgÄ±nÄ±nÄ±n ilk yÄ±llarÄ±nda, HIV teÅŸhisi koyulan bir hastaya "ölü" gözüyle bakÄ±lÄ±yordu.

HIV'in vücutta çoÄŸalmasÄ±nÄ± ve etkinleÅŸmesini engelleyen antiretroviral ilaçlarÄ±n 20 yÄ±ldÄ±r kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Tickey, ancak yeni ilaçlarÄ±n daha az yan etkisi olduÄŸunu ve virüsün bunlara karÅŸÄ± direnç kazanamakta güçlük çektiÄŸini söyledi.HIV virüsü taÅŸÄ±yan yaklaÅŸÄ±k 100 bin insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiltere'de her yÄ±l 6 bin kiÅŸiye teÅŸhis koyulduÄŸu belirtiliyor.

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