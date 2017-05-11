Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± artÄ±yor ama hasta olma riskiniz daha yÃ¼ksek

MayÄ±s ayÄ±yla beraber hava sÄ±caklÄ±klarÄ± iyice artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Uzmanlar gÃ¼neÅŸ her ne kadar yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterse de kiÅŸilerin kendilerini korumasÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±larda bulundu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) TÄ±p Fakültesi Çocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Metin KÄ±lÄ±nç, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, son haftalarda hastanelere gribal enfeksiyona baÄŸlÄ± ÅŸikayetlerle yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n artÄ±ÅŸ gösterdiÄŸini söyledi.Baharda güneÅŸin yüzünü göstermesiyle beraber insanlarÄ±n kÄ±ÅŸtan çÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü ifade eden KÄ±lÄ±nç, oysa hastalÄ±klar açÄ±sÄ±ndan kÄ±ÅŸ mevsimin son dönemlerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"YazlÄ±k kÄ±yafetler giymeye baÅŸlamak için henüz erken"

Basit önlemlerle ailelerin henüz baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemleri tam geliÅŸmemiÅŸ çocuklarÄ± gripten ve soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan koruyabileceÄŸine iÅŸaret eden KÄ±lÄ±nç, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Åžu an ne yazÄ±k ki aileler güneÅŸe aldanÄ±yor. KÄ±yafetler yazlÄ±ÄŸa dönüyor, yiyeceklerde ise C vitamini ihmal ediliyor. AslÄ±nda ÅŸu sÄ±ralar gerekli önemler alÄ±nmazsa hastalÄ±ÄŸa yakalanma riski daha yüksek çünkü korunmadan hareket ediyoruz. Bu dönemde gribal enfeksiyona yakalanma riski normalden biraz daha fazla çünkü baharÄ±n etkisiyle vücutta direnç düÅŸer, mikroplar biraz daha etkin olur. C vitamini tüketmemeye ve güneÅŸe aldanÄ±p yazlÄ±k kÄ±yafetler giymeye baÅŸlamak için henüz erken. Ailelerin biraz daha temkinli davranmasÄ± gerekiyor."

KÄ±lÄ±nç, yazlÄ±k kÄ±yafetlere geçmek için 10 güne daha ihtiyaç duyulduÄŸunu kaydetti.