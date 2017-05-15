Canan Karatay'dan ramazan ayÄ± iÃ§in beslenme tavsiyeleri

Ä°Ã§ hastalÄ±klarÄ± ve kardiyoloji uzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan ayÄ±nda beslenmeyle ilgili Ã¶nemli Ã¶nerilerde bulundu

Ä°ç hastalÄ±klarÄ± ve kardiyoloji uzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan ayÄ±nÄ±n yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Åžimdiden vücudumuzu hazÄ±rlamamÄ±z lazÄ±m. Åžimdiden bol su içmeye baÅŸlayÄ±n çünkü ramazanda akÅŸama doÄŸru ortaya çÄ±kan baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± susuzluktan dolayÄ±dÄ±r." dedi.Kocaeli BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan düzenlenen ve Anadolu AjansÄ±nÄ±n (AA) "Global Ä°letiÅŸim OrtaÄŸÄ±" olduÄŸu 9. Kocaeli Kitap FuarÄ±'na katÄ±lan Karatay, "SaÄŸlÄ±klÄ± Beslenme" konulu söyleÅŸi gerçekleÅŸtirdi.Karatay, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ÅŸekerden ve zararlarÄ±ndan bahsederek, doÄŸal dahi olsa ÅŸekerin baÄŸÄ±rsaklardaki kötü bakterileri beslediÄŸini anlattÄ±.

Unun modern buÄŸdaydan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirten Karatay, "Bu cüce buÄŸdaylar gluten bulundurur. Gluten baÄŸÄ±rsaklara gittiÄŸinde hücreleri parçalÄ±yor. Bunlar parçalanÄ±nca doÄŸal dahi yesek gÄ±dalar tam hazÄ±m olmadan büyük moleküller halinde kana geçiyor. Kanda dolaÅŸÄ±nca da kan hücreleri mikroplarla savaÅŸmak için lökositleri öne sürüyor ve vücutta bir mücadele baÅŸlÄ±yor. Bu kronik yangÄ±dÄ±r. 'Benim ÅŸekerim, tansiyonum var' ÅŸikayetinin altÄ±nda saÄŸlÄ±ksÄ±z beslenme vardÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.Canan Karatay, önemli olanÄ±n hastalÄ±klarÄ±n önüne geçmek olduÄŸunu vurgulayarak, "Benim babam Kurban BayramÄ±nda kuyruk yaÄŸÄ± yerdi. Ne hastalandÄ±, ne bir ÅŸey oldu. Åžeker hastasÄ±ydÄ±, bir tepsi üzüm yerdi. Åžeker hastalÄ±ÄŸÄ± genetik deÄŸildir, önlenebilir. Annem bize ÅŸeker vermedi. Biz zeytinyaÄŸÄ± içerek büyüdük. Yeni jenerasyon AVM çocuÄŸu, kantinde yemek yiyor. Bu anneler çocuklarÄ±nÄ± böyle büyütüyor." diye konuÅŸtu.

"Pidenin zararÄ±nÄ± tereyaÄŸÄ± ile azaltÄ±n"

Ramazan ayÄ±ndaki beslenme düzeniyle ilgili de uyarÄ±larda bulunan Karatay, sahurda ceviz, peynir, yumurta ve köy tereyaÄŸÄ± yenmesini tavsiye etti.Ä°ftarda çorba, zeytin ve piÅŸen bir yemeÄŸin yenmesi gerektiÄŸini anlatan Karatay, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Ramazan geliyor. Daha vakit var. Åžimdiden vücudumuzu hazÄ±rlamamÄ±z lazÄ±m. Åžimdiden bol su içmeye baÅŸlayÄ±n çünkü ramazanda akÅŸama doÄŸru ortaya çÄ±kan baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± susuzluktan dolayÄ±dÄ±r. Onun için ÅŸimdiden vücudunuzu iyi sulandÄ±rmaya baÅŸlayÄ±n. Son dakikada çok su içmek önemli deÄŸil çünkü bütün vücudun içine saÄŸlÄ±klÄ± suyun girmesi lazÄ±m. Ä°kincisi baÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±zÄ±n çok iyi çalÄ±ÅŸmasÄ± lazÄ±m. O zaman acÄ±kmÄ±yorsunuz, baÅŸÄ±nÄ±z aÄŸrÄ±mÄ±yor. Orucun zeytinle açÄ±lmasÄ± gerekiyor. Hazreti Peygamber de orucunu zeytinle açardÄ±. Ramazan pidesinin saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸunu sanmayÄ±n ama yemeden de yapamayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorum. Onun için pidenin içini açÄ±p yarÄ±sÄ±nÄ± bol tereyaÄŸÄ± ile dolduracaksÄ±nÄ±z. ZararÄ±nÄ± azaltmak için bol köy tereyaÄŸÄ± ile veya zeytin yaÄŸÄ±na batÄ±rarak yiyebilirsiniz."

Belediye BaÅŸkanÄ± KaraosmanoÄŸlu'ndan Karatay'a teÅŸekkür

VatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgi gösterdiÄŸi söyleÅŸi programÄ±nÄ±, Kocaeli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°brahim KaraosmanoÄŸlu da izledi.

KaraosmanoÄŸlu, Karatay'a "Hocam ben de sizi yakÄ±ndan takip eden bir öÄŸrenciniz sayÄ±lÄ±rÄ±m. Sizin söylediklerinizi yaparak 3 yÄ±lda 20 kilo verdim. KatkÄ±lÄ± tüm besinlerden uzak duruyorum. SaÄŸlÄ±klÄ± beslenmenin dÄ±ÅŸÄ±nda spor da yapÄ±yorum. Ben 65 yaÅŸÄ±ndayÄ±m ama gençler benimle yürüyemiyor." dedi.

KaraosmanoÄŸlu'nu tebrik eden Karatay da "SayÄ±n BaÅŸkanÄ±m ben de 75 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Kötü ÅŸeyler söylemiyorum ama bazÄ±larÄ±nÄ± rahatsÄ±z ediyorum. Ama Ä°mam-Ä± Azam 'EÄŸer bütün oklar size geliyorsa bilin ki siz haklÄ±sÄ±nÄ±z' diyor." diye konuÅŸtu.