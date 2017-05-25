Ciddi kalp sorunu olan kiÅŸiler oruÃ§ tutmamalÄ±

Ä°stanbul Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji UzmanÄ± Dr. GÃ¼lsÃ¼m BingÃ¶l tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ciddi kalp sorunlarÄ± olan ÅŸahÄ±slarÄ±n oruÃ§ tutmalarÄ± Ã¶nerilmiyor

Ä°stanbul Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji UzmanÄ± Dr. Gülsüm Bingöl, ciddi kalp hastalÄ±ÄŸÄ± olan hastalarÄ± oruç tutmamalarÄ± konusunda uyardÄ±. Özellikle, kalp yetersizliÄŸi, kalp fonksiyonlarÄ± bozulmuÅŸ ve ritim bozukluklarÄ± olan, diyabeti olan, böbrek yetersizliÄŸinin de eÅŸlik ettiÄŸi kalp hastalarÄ±na orucu önermediklerini aktaran Bingöl, "Daha hafif derece kalp hastalÄ±ÄŸÄ± olan hastalarÄ±mÄ±za da sahurda ve iftarda da dengeli ve hafif beslenmelerini öneriyoruz" dedi.

"HAFÄ°F BESLENÄ°P YAVAÅž YAVAÅž YÄ°YEREK ORUCUNUZU AÇIN"

Genellikle Ramazan ayÄ±nda en fazla kalp krizinin görüldüÄŸü saatlerin iftardan sonraki saatler olduÄŸuna dikkat çeken Bingöl, "Çünkü insanlar bütün gün aç kalmanÄ±n neticesinde iftarda ciddi ÅŸekilde yemek yiyip, sigara kullanÄ±yorsa çok yoÄŸun bir sigara içimine maruz kalÄ±yor. Bunun sonucunda ÅŸikayetler ortaya çÄ±kÄ±yor. Oruç tutabilen hastalarÄ±mÄ±za iftar saatinde dengeli beslenmesini çok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde çok yaÄŸlÄ± ve tuzlu besinler bir anda tüketmemesini öneriyoruz. Daha saÄŸlÄ±klÄ±, doymuÅŸ yaÄŸlarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±, piÅŸirme tekniÄŸi olarak Ä±zgaranÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± daha hafif beslenmeyi ve yavaÅŸ yavaÅŸ yemeyi öneriyoruz" diye konuÅŸtu.

"YAÄžLI VE TUZLU YÄ°YECEKLERDEN UZA DURUN"

Ä°ftarla sahur arasÄ±nda yeterli sÄ±vÄ± alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸinin de altÄ±nÄ± çizen Bingöl, "Tabi ki ilaçlarÄ±nÄ± dengeli bir ÅŸekilde almalarÄ± gerekiyor. Oruç tutan hafif kalp hastalÄ±ÄŸÄ± olan hastalar oruçlarÄ±nÄ± bir çorbayla açabilir, sonra sebze ve Ä±zgara yemeklerini yiyebilirler. Buradaki ana unsur çok yaÄŸlÄ± ve tuzlu besinleri tüketmemek, ve yemeÄŸi hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yememeleri gerekiyor. Hastalar, sahurda da yine aynÄ± ÅŸekilde yaÄŸlÄ± ve tuzlu besinleri yememeliler. Orada da yine hafif kahvaltÄ± gibi çok fazla ekmek tüketmeden doyurucu, protein aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± besinler tüketsinler" ifadelerini kullandÄ±.