Ramazan ayÄ±nÄ± saÄŸlÄ±klÄ± geÃ§irmek iÃ§in beslenme Ã¶nerileri

OruÃ§ tutarken halsiz dÃ¼ÅŸmemek ve kendinizi enerji dolu hissetmek istiyorsanÄ±z haberimizde verilen bilgilere gÃ¶z atabilirsiniz

Ramazan ayÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na sayÄ±lÄ± günler kaldÄ±. Herkes oruç zamanÄ±nda saÄŸlÄ±klÄ± beslenmenin nasÄ±l olmasÄ± gerektiÄŸini merak ediyor.Ramazan ayÄ±nda beslenmeye dikkat etmek saÄŸlÄ±k açÄ±sÄ±ndan oldukça önemli. Oruç zamanÄ±nÄ± saÄŸlÄ±klÄ± tamamlamak için bazÄ± beslenme önerilerini sizler için derledik.

1. Ramazan ayÄ±nda iftar ve sahuru iki ana öÄŸün olarak düÅŸünmek ve beslenme programÄ±nÄ±za iftardan belirli bir süre sonra 2 ara öÄŸün daha eklemek yeterli beslenmenizi saÄŸlÄ±yor. Ä°ftarda kahvaltÄ± yapar gibi domates, peynir, zeytin ve ekmek gibi besinlerle orucunuzu açmak uzun süre aç kalan midenizi yormuyor. KahvaltÄ±lÄ±k atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klardan sonra az yaÄŸlÄ± et yemekleri, sebze veya salata seçeneklerini deneyebilirsiniz.

2. Kan ÅŸekerini hÄ±zlÄ± yükselten beyaz ekmek, pilav ve makarna gibi yiyecekler yerine bulgur pilavÄ±, tam buÄŸday ekmeÄŸi veya kepekli makarna tercih etmek uzun süre tok kalmanÄ±za yardÄ±m ediyor.

3. Ä°ftarda kÄ±zartmalar veya çok yaÄŸlÄ± yemeklerdense Ä±zgara, haÅŸlama veya fÄ±rÄ±nda piÅŸirme yöntemleriyle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ yemekler tercih etmek gün boyunca aç olan midenizi yormuyor.

4. Lif yönünden zengin besinler tüketmek bu dönemde oluÅŸabilecek kabÄ±zlÄ±k gibi sorunlarÄ± önler. Kepekli tahÄ±llar, kuru baklagiller ve yulaflÄ± besinler lif yönünden zengin yiyeceklerle örnek verilebilir.

5. Ä°ftardan sonraki ara öÄŸünlerde bolca kuruyemiÅŸ tüketmek vücuda gerekli olan vitaminleri saÄŸlÄ±yor. FÄ±ndÄ±k, badem, ceviz ve kuru meyve atÄ±ÅŸtÄ±rmak ramazan ayÄ±nÄ± daha saÄŸlÄ±klÄ± geçirmenizi saÄŸlÄ±yor.

6. Ä°ftardan sahura kadar olan dönemde bol bol su içmek gün boyunca oluÅŸabilecek susuzluk ihtiyacÄ±nÄ± gidermek açÄ±sÄ±ndan önem taÅŸÄ±yor. Bu zaman aralÄ±ÄŸÄ±da en az 2 litre su içmeye özen gösterin.