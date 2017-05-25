Ana Sayfa | SAÄžLIK 25/05/2017 16:46

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re iftar ve sahur sofrasÄ±nda neler olmalÄ±

iftar sofrasÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli diyetisyen Nermin Ã‡elikay, ramazanda saÄŸlÄ±k beslenmek iÃ§in dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler aktardÄ±

Son birkaç yÄ±ldÄ±r en uzun günlerde oruç tutulduÄŸunu hatÄ±rlatan Çelikay, hem sürenin uzun olmasÄ± hem de sÄ±caklardan dolayÄ± beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiÄŸini söyledi.Ramazan sofrasÄ±nda bulunmasÄ± gerekenlere iliÅŸkin "örnek sofra" hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Çelikay, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"En az 17 saat aç kalacaÄŸÄ±z. Bu süre sona erdiÄŸinde inanÄ±lmaz panik bir ÅŸekilde sofralara oturuyoruz. Normalde yediÄŸimizin üç katÄ±nÄ± düÅŸünerek sofralarÄ±mÄ±zÄ± hazÄ±rlÄ±yoruz. Biz diyoruz ki, masada çorba, olmazsa olmazÄ±mÄ±zdÄ±r. Kültürümüzde de çorba masanÄ±n baÅŸ tacÄ±dÄ±r. Ä°ftara güzel sÄ±cak bir çorba ile baÅŸlayalÄ±m."

Yemeklerin hÄ±zlÄ± tüketilmemesi gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunan Çelikay, böyle bir durumda hazÄ±msÄ±zlÄ±k ve daha çok yeme isteÄŸi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nabileceÄŸini söyledi. Çelikay, çorba ile tam buÄŸday ekmeÄŸi ve biraz salata tüketildikten sonra yaklaÅŸÄ±k 15-20 dakika yemeye ara verilmesi önerisini dile getirdi.

"2,5 litre su tüketin" önerisi

Diyetisyen Çelikay, saÄŸlÄ±klÄ± birinin günde en az 1,5-2 litre su tüketmesi gerektiÄŸine dikkati çekerek, havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla bu oranÄ±n daha çok artacaÄŸÄ±na iÅŸaret etti. Su tüketiminin iftar ve sahur arasÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Çelikay, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

"Bu süre içerisinde su tüketmezsek, ertesi gün vücudumuz susuz kaldÄ±ÄŸÄ± için halsiz olacak, dikkat daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±, yorgunluk gibi problemler de ortaya çÄ±kacaktÄ±r. Bunu önlemek için iftardan sahura kadar canÄ±mÄ±z istese de istemese de 2-2,5 litre su tüketelim. GazlÄ± içecekler deÄŸil, ayran, maden suyu, az ÅŸekerli yapÄ±lan kompostolar da su ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lar. Suyu muhakkak içelim. Ä°ftardan sahura kadar çay içerseniz su kaybÄ±nÄ±z daha fazla olacaktÄ±r."

"Sahurda proteinli yiyecekler tercih edin"

Çelikay, sahurda hamur iÅŸi ve karbonhidrat içerikli ürünlerden uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, bu tarz yiyeceklerin tok tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aksine su ihtiyacÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Çelikay, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Proteinli yiyecekler daha uzun süre tok tutuyor. Börek yerine tam buÄŸday ekmeÄŸiyle güzel bir kahvaltÄ±. Yatmadan yoÄŸurt tüketin. Probiyotiktir, rahatlatÄ±r, uyutur. Ramazanda oruç tutarken süt de güzel bir içecek. Bitki çaylarÄ± da tüketilebilir. Ihlamur, adaçayÄ±, rezene, kuÅŸburnu tercih edilebilir. KuruyemiÅŸ, meyve de olmazsa olmazdÄ±r. KahvaltÄ± yerine yemek tercih edenler de sebzeli bir et yemeÄŸiyle sahur yapabilir. Bulgur pilavÄ± tok tutar. Sahurda da hatta mercimekli bulgur pilavÄ± ve yanÄ±nda ayranla çok rahat oruç tutulabilir."

Kaynak: AA

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