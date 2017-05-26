Sahur sofrasÄ±nda neler olmalÄ±

Bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren sahura kalkÄ±lacak. Gece yarÄ±sÄ± alÄ±nan gÄ±dalar saÄŸlÄ±ÄŸÄ± oldukÃ§a fazla etkiliyor. O nedenle saÄŸlÄ±klÄ± bir sahur sofrasÄ± kurmak gerekiyor. Ä°deal sahur sofrasÄ± nasÄ±l olmalÄ±? Ä°ÅŸte bir kaÃ§ pratik bilgiler

Günlük enerji ihtiyacÄ± yeterli miktarda karÅŸÄ±lanamadÄ±ÄŸÄ± takdirde gün içinde kan ÅŸekeri düÅŸüklüÄŸü, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, halsizlik, uyku isteÄŸi, konsantrasyon azalmasÄ±na sebep olabilir. Bu yüzden sahur menüsünde yeterli ve kaliteli protein kaynaÄŸÄ± olarak yumurtayla birlikte peynir, ceviz ve yeÅŸilliklerden oluÅŸan kahvaltÄ±da açÄ±k çay veya ayran tüketilebilir. BaÅŸka bir alternatif ise çorba, sebze yemeÄŸi, kepekli ekmek ve yoÄŸurttan oluÅŸan bir öÄŸün olabilir.

Sahurda 1 kase çorba, 1-2 dilim peynir, 1 adet haÅŸlanmÄ±ÅŸ yumurta, domates, salatalÄ±k, yeÅŸillik, 1 bardak süt, 2-3 dilim tam buÄŸday ekmeÄŸi ve 1 porsiyon meyve ile saÄŸlÄ±klÄ± ve sizi uzun süre tok tutacak bir öÄŸün yapabilirsiniz.

PRATÄ°K SAHUR MENÜSÜ Ä°STERSENÄ°Z

10 dakikada hazÄ±rlanan pratik sahur böreÄŸi tarifi malzemeler:

2 tane yumurta

1 çay bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸ

3 adet yufka

1,5 çay bardaÄŸÄ±

süt Ä°ç harcÄ± için:

½ su bardaÄŸÄ± yaÄŸsÄ±z sert peynir

10 dal maydanoz

10 dakikada hazÄ±rlanan pratik sahur böreÄŸi tarifi hazÄ±rlanÄ±ÅŸÄ±:

*GeniÅŸ bir tavayÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸ ile yaÄŸlayÄ±p yufkanÄ±n birini kenarlardan sarkacak ÅŸekilde yayÄ±n.

*Derin bir kaba süt, sÄ±vÄ± yaÄŸ, yumurta koyup iyice çÄ±rpÄ±n ve tavaya serdiÄŸiniz yufkanÄ±n üstüne 4-5 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± bu karÄ±ÅŸÄ±mdan sürün.

*YaÄŸlanmÄ±ÅŸ olan yufkanÄ±n üstüne kalan 2 yufkadan 1 tanesini 5-6 parçaya bölüp kÄ±rÄ±ÅŸtÄ±rarak serin.

*Tekrardan üstüne hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yaÄŸlÄ± harçtan 4-5 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sürün.

*Bir kabÄ±n içinde ezilmiÅŸ peyniri ve küçük küçük doÄŸranmÄ±ÅŸ maydanozlarÄ± iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve bu harcÄ± yufkanÄ±n üstüne her yere eÅŸit olacak ÅŸekilde yayÄ±n.

*Son yufkayÄ± da yine aynÄ± ÅŸekilde 5-6 parçaya bölüp kÄ±rÄ±ÅŸtÄ±rarak üzerine serin ve kalan yaÄŸlÄ± harcÄ± dökün.

*Son olarak en alta serdiÄŸiniz yufkanÄ±n kenarlarÄ±nÄ± katlayarak böreÄŸi kapatÄ±n.

*TavanÄ±n altÄ±nÄ± orta ateÅŸte olacak ÅŸekilde yakÄ±n.BöreÄŸi çift taraflÄ± kÄ±zaracak ÅŸekilde piÅŸirin.

*OcaÄŸÄ± kapatÄ±p sÄ±cak olarak servis yapÄ±n.

Kaynak: Hürriyet