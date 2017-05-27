Åžeker hastalarÄ± oruÃ§ tutarken nelere dikkat etmeli

Ramazan ayÄ±nda oruÃ§ tutmak isteyen ama hastalÄ±ÄŸÄ± bulunan onlarca vatandaÅŸ var. Bunlardan biri de ÅŸeker hastalarÄ±. Peki ÅŸeker hastalarÄ± oruÃ§ tutabilir mi? OruÃ§ tutarsa nelere dikkat etmeli? DetaylÄ± bilgiler haberimizde

Oruç tutmak kan ÅŸekeri dengesini ciddi düzeyde etkileyebiliyor. Kan ÅŸekeri ayarÄ±nÄ±n bozulmasÄ±, bilhassa sÄ±k ortaya çÄ±kan kan ÅŸekeri düÅŸmeleri (hipoglisemi: kan ÅŸeker seviyesinin 60 mg/dl ve altÄ±na inmesi) oruç tutmaya kalkan ÅŸeker hastalarÄ± için önemli bir sorundur. Ancak ilaç saatlerini iftar ve sahura göre düzenleyerek oruç tutabilirler. Tip 2 diabeti olan hastalar ise; ramazan öncesinde kan ÅŸekerleri regüle ise, insülin kullanmÄ±yorlarsa, ilaçlarÄ±, iftar ve sahur saatlerine göre düzenlenebilecekse oruç tutabilir. Peki, diyabet halk dilinde bilinen adÄ±yla ÅŸeker hastalarÄ± oruç tutarken nasÄ±l bir yol izlemeli?

Åžeker hastalarÄ±nÄ±n azar azar ve sÄ±k sÄ±k yemeleri gerekmektedir. Ramazan'da oruç tutarlarsa, uzun süre aç kalmalarÄ± durumunda, ÅŸeker düÅŸmesi sonucu hayati tehlikeler söz konusu olabilir. Vücudunda insülin yetersizliÄŸi ve ÅŸeker kullanÄ±mÄ±nda dengesizlik olduÄŸu için iftardan sonra hiperglisemi komasÄ± olabilir. Bu nedenle oruç tutabilen ÅŸeker hastalarÄ±nÄ±n, öÄŸünlerde kan ÅŸekerini dengede tutacak tercihler yapmalarÄ± ve yemeÄŸi çok hÄ±zlÄ± tüketmemeleri gerekmektedir.

AynÄ± zamanda diyabet hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en çok hasar verdiÄŸi organlardan birisi olan böbrekleri korumak için iftar ile sahur arasÄ±nda en az 2 - 2,5 litre (12-14 su bardaÄŸÄ±) su içilmesi gerekmektedir.