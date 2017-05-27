Canan Karatay'dan vatandaÅŸlara sahur uyarÄ±sÄ±

Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayÄ± iÃ§in vatandaÅŸlara Ã§ok deÄŸerli tavsiyelerde bulundu

Ä°ç HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, ramazanÄ±n yaz aylarÄ±na denk gelmesiyle beraber 16-18 saat süreyle aç kalanacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, bazÄ± uyarÄ±lar yaptÄ±. Ramazanda birçok kiÅŸinin sahura kalkmadan oruç tutuÄŸunu fakat sahurun bir kahvaltÄ± niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Sahur Yapmadan Oruç Tutmak SakÄ±ncalÄ±

Karatay konuyla ilgili açÄ±klamasÄ±nda, "KahvaltÄ± 24 saat içinde en önemli öÄŸündür. Son derece kuvvetli, saÄŸlÄ±klÄ± doyurucu olmalÄ±dÄ±r. Mutlaka saÄŸlÄ±klÄ± ve güçlü protein, saÄŸlÄ±klÄ± yaÄŸ ve karbonhidratlar doyuncaya kadar yenmelidir." Ä°fadeleriyle devam etti.

Bol Bol Peynir ve YoÄŸurt Tüketin Canan Karatay, Ramazan ayÄ±nda bol bol yumurta, peynir, yoÄŸurt, fÄ±ndÄ±k, fÄ±stÄ±k, ceviz, badem ve kuru meyvelerin tüketilmesinin öneminden bahsetti.